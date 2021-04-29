Екатерина Козлова – Лаура Зигемунд 0:2 (4:6, 2:6)

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Поединок между Козловой и Зигемунд длился почти 2 часа.

Украинка удачно начала матч. Сделав брейк в стартовом гейме, Козлова вышла вперед 3:1. Однако в восьмом гейме Зигемунд ответила обратным брейком и, защитив подачу, вышла вперед – 5:4.

В 10 гейме немка выиграла сет на подаче Екатерины. 33-летняя Лаура реализовала свой первый сет-пойнт.

Козлова удачно начала и второй сет. Сделав брейк, украинка повела 2:1. И после этого Зигемунд выиграла 5 подряд геймов и одержала победу.

 