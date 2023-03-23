Украина стартует в отборе на Евро-2024: календарь матчей и турнирная таблица
Сборная Украины по футболу поучаствует в отборе на чемпионат Европы. Квалификация начнется 23 марта 2023 года. В общей сложности украинская команда проведет восемь матчей в квалификации в 2023 году.
Сборная Украины во время жеребьевки отбора на Евро-2024 попала в группу C, где ее соперниками стали сборные Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты. Однако на чемпионат Европы путевки получат только две лучшие команды из квинтета.
Подробнее Что нужно знать о квалификации Евро-2024: формат, состав групп, календарь матчей и шансы Украины
На проведение матчей отбора УЕФА предусмотрела десять игровых "окон" – дат, когда можно провести матчи между сборными. Но поскольку в группе Украины всего пять команд, то каждая сборная сыграет по восемь матчей. А еще два таких "окна" будет пропускать, имея возможность либо провести товарищеский матч, либо больше времени потратить на подготовку к другим играм. Украина так пропускает первое игровое "окно" (23 марта) и девятое (17 ноября).Например, 23 марта сборная Украины решила провести спарринг против футбольного клуба Брентфорд. Однако этот матч состоится без зрителей и трансляции – на него будут пущены только представители команд.
Следовательно, свой первый матч в отборе Украина сыграет уже во втором туре – в Лондоне против Англии 26 марта.
Первый домашний матч Украина проведет 19 июня против Мальты. Однако где именно состоится эта игра – пока неизвестно. Ведь УЕФА не позволяет проводить международные матчи в Украине, пока идет война.
Календарь матчей в группе C
1 тур. 23 марта
- Италия – Англия
- Северная Македония – Мальта
2 тур. 26 марта
- Англия – Украина
- Мальта – Италия
3 тур. 16 июня
- Северная Македония – Украина
- Англия – Мальта
4 тур. 19 июня
- Украина – Мальта
- Англия – Северная Македония
5 тур. 9 сентября
- Украина – Англия
- Северная Македония – Италия
6 тур. 12 сентября
- Италия Украина
- Мальта – Северная Македония
7 тур. 14 октября
- Украина – Северная Македония
- Италия – Мальта
8 тур. 17 октября
- Мальта Украина
- Англия – Италия
9 тур. 17 ноября
- Италия – Северная Македония
- Англия – Мальта
10 тур. 20 ноября
- Украина – Италия
- Северная Македония – Англия
Турнирная таблица группы C по отбору на Евро-2024
Две лучшие команды по итогам отбора выйдут на Евро-2024.
|№
|Страна
|И
|В
|Н
|П
|РГ
|О
|1
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Италия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Северная Македония
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Мальта
|0
|0
|0
|0
|0
|0