Мальта – Англия 0:4

Голы: Апап (авт.), 8, Александер-Арнольд, 28, Кейн, 31, Уилсон, 83

Сборные Мальты и Англии провели встречу в рамках отбора к Евро-2024, из которой победителями ожидаемо вышла команда "трех львов". Мальтийцы готовятся к поединку против сборной Украины, пишет 24 Канал.

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Контрольно-официальный матч для сборной Англии

Данный матч стал для англичан третьим в отборочном цикле к чемпионату Европы, который пройдет в Германии (до этого они одолели Италию со счетом 2:1 и Украину – 2:0), а для мальтийцев противостояние стало вторым в рамках квалификации (ранее они уступили Северной Македонии со счётом 2:1). Сборная Англии вышла на матч забирать "свои" три балла, а Мальта пыталась реализовать свои фантомные надежды.

Команда "трех львов" сразу продемонстрировала своему гораздо менее звездному сопернику, что с ними никто не собирается царапать. Коллектив из "Туманного Альбиона" сделал облаву ворот соперника, англичане на столько давили на оппонента, что уже на 8-й минуте встречи те же занесли мяч в сетку. А уже на 28-й минуте матча Александр-Арнольд, во время первого взятия ворот отличившийся генаильной передачей, уже оформил шикарный гол из-за пределов штрафной соперника. Через мгновение Кейн реализовал пенальти и уже на 31-й минуте матча сделал счет разгромным, 0:3.

Во втором тайме англичане немного успокоились в плане реализации, однако не в атакующем ключе, поскольку команда "трех львов" продолжала давить на своего оппонента. Мальтийцы же за весь матч имели всего два перспективных наступления, ничем так и не закончившихся. Под занавес матча Уилсон заработал пенальти и на 83-й минуте встречи реализовал его, забив свой второй гол за сборную и поставив точку во встрече, 0:4.

Таким образом, Англия одерживает третью из трех побед (8 голов забили и 1 мяч пропустили) и готовится к поединку против Северной Македонии, заняв первую строчку турнирной таблицы. А вот Мальта второй раз проигрывает (1 гол забили и 6 пропустили) и занимает последнее место в группе, однако готовится пощекотать нервы сборной Украины 19 июня.

Видеообзор матча: