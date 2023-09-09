Украина – Англия 1:1

Голы: Зинченко, 26 – Уокер, 41.

Сборная Украины отыграла очередной матч в квалификации Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва принимали во Вроцлаве вице-чемпионов прошлого чемпионата Европы – сборную Англии, пишет 24 канал.

Как это было Украина – Англия: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024

Кадровые проблемы команд

Команда Гарета Саутгейта безупречно стартовала в отборе на Евро, выиграв все четыре встречи. Украина же уступила в первом матче именно англичанам на "Уэмбли", но в июне уже под руководством Реброва одолела Северную Македонию и Мальту.

Перед отчетной игрой у обеих команд было много кадровых проблем. Англичане не могли рассчитывать на Стерлинга, Грилиша, Шоу и Александера-Арнольда. Наша же команда потеряла Шапаренко, Малиновского, Тимчика и Зубкова.

В свою очередь Ярмоленко вынужден был начать со скамейки запасных. Также не попал в основу и Трубин, пока не играющий в Бенфике. С первых минут вышел Бущан, а справа в защите оказался Конопля.

Достойный первый тайм

Первый тайм начался под диктовку Англии, но стартовое нашествие гостям не удалось. Украина довольно быстро выровняла игру и начала делать свои контрвыпады. Один из них и привел к голу.

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Судаков запустил по флангу Коноплю, и тот нашел возможность прострелить в центр. Там первым на мяче оказался Зинченко, вколотивший сферу в ворота Пикфорда. Для хавбека Арсенала это уже девятый гол в составе сборной Украины.

Видео гола Зинченко:

"Сине-желтые" решили удержать счет до перерыва и отошли в защиту, надеясь на одиночную контратаку. Впрочем, удержать преимущество не получилось, за четыре минуты до конца первого тайма англичане восстановили паритет.

Харри Кейн погрузился в опорную зону и выдал молниеносную передачу за спину Николаю. Защитник Эвертона упустил забег Уокера, который сблизился с Бущаном и пробил мимо кипера.

Видео гола Уокера:

Игра на отбой и характер

После перерыва Англия ожидаемо продолжила доминирование, а у наших игроков стало гораздо меньше моментов. Могли забивать Кейн и Магуайр, а после удара Сака мяч попал в перекладину.

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В нужные моменты подключался и Бущан, выполнивший несколько сейвов. Ребров освежил игру с помощью Довбика и Сидорчука, тогда как Саутгейт усилил нападение Фоденом и Решфордом.

К счастью, это не дало выхлопа гостям. Наставник сборной усилил защиту благодаря Кривцову, благодаря чему Украина не проигрывала второй этаж.

Таким образом, наша команда отбирает баллы у главного фаворита группы и продолжает оставаться непобедимой под руководством Реброва. Украина остается второй и через три дня проведет лобовой матч в Милане против главного конкурента за выход на Евро – действующего чемпиона Италии.