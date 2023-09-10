Северная Македония – Италия 1:1

Голы: Барди, 81 – Иммобиле, 47

В субботу, 9 сентября, в группе С квалификации Евро-2024 состоялись два матча, завершившихся с одинаковым счетом. Сборная Украины в напряженном поединке сыграла вничью (1:1) с Англией. А в другом поединке итальянцы на выезде провели матч с Северной Македонией, пишет 24 Канал.

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Смазанный дебют Спаллетти

Этот поединок стал дебютным для нового главного тренера Италии Лучано Спаллетти. Менее чем за месяц до сентябрьских матчей отбора Евро-2024 "скуадру адзурру" неожиданно покинул Роберто Манчини.

Ко всем проблемам Италии добавились и кадровые. Накануне матча с македонцами из-за травм выпали два игрока – Лоренцо Пеллегрини и Федерико Кьеза. В конце концов, эти факторы повлияли на результат матча.

Первыми открыли счет итальянцы. На 47-й минуте Чиро Иммобиле оказался самым ловким на добивании после удара Бареллы.

Когда матч близился к завершению, хозяева повысили давление на ворота Доннарруммы. Результатом этого стал заработанный штрафной удар. К мячу подошел капитан македонцев Эннис Барди. Удар хавбека Трабзонспора в дальнюю девятку оказался безупречным. 1:1 – итальянцы потеряли победу за девять минут до завершения матча.

После трех сыгранных матчей Италия набрала 4 очка. "Скуадра адзурра" на три пункта отстает от сборной Украины. Следующую встречу команда Спаллетти проведет с "сине-желтыми". Игра состоится 12 сентября на "Сан-Сиро" в Милане.

Видеообзор матча Северная Македония – Италия