23 сентября в перенесенном матче 2-го тура УПЛ "Рух" дома сыграет против чемпиона сезона-2019/20 донецкого "Шахтера". Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Рух – Шахтер: прогноз

Новичок УПЛ "Рух" неудачно начал исторический для себя сезон в элитном дивизионе. Львовяне дважды подряд уступили соперникам. Сначала "Ворскла" на классе разгромила клуб из города Льва 5:2, а уже через тур "Колос" на выезде оказался сильнее "Руха" – 1:2, пишет 24 канал.

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Матч "Рух" – "Шахтер" должен был состояться еще во втором туре УПЛ, но был перенесен из-за вспышки коронавируса во львовском клубе. "Рух" сообщил, что по результатам проведенного ПЦР-тестирования у пяти игроков и медработника клуба были обнаружены положительные тесты.

"Шахтер" уверенно одолел "Колос" в стартовом матче чемпионата. А вот "Заря, которая стала соперником "горняков" в третьем туре, оказалась настоящим "крепким орешком" для команды Каштру. После первого тайма "Шахтеру" вообще нужно было отыгрываться со счета 2:1 в пользу "Зари". Но "горняки" в дебюте второй 45-минутки сократили отставание, гол Кривцова сравнял счет, впоследствии оказалось, что этот результативный удар стал последним во встрече – 2:2.

Перенесенный матч 2-го тура УПЛ "Рух" – "Шахтер" состоится 23 сентября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00

Рух – Шахтер: что прогнозируют букмекеры

Эксперты Parimatch главным фаворитом противостояния считают "горняков". На победу команды Каштру стоит коэффициент 1,17. А успех "Руха" оценен просто огромным коэффициентом – 15,5. Ничья в матче тоже не слишком возможна – 7,50.

Букмекеры не верят в гол хозяев в матче – 1,63, а вот результативный удар в исполнении игроков "Шахтера" болельщики точно увидят – 1,03.

Первыми в матче отметятся "горняки" – 1,15. А гол новичка УПЛ оценен в 5,00. Такие же коэффициенты стоят на показатель последнего гола во встрече.

Специалисты считают, что "Шахтер" победит во встрече с разницей больше чем в один гол – 1,20. Победа "горняков" и тотал матча больше 2,5 – 1,60.

На то, что команда Каштру победит и оставит свои ворота "сухими", стоит коэффициент 1,74.