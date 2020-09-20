Львовский "Рух" пока не смог набрать очков в дебютном сезоне украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона 2020/2021. 20 сентября в рамках 3-го тура УПЛ львовяне дома проиграли "Колос".

Рух – Колос 1:2

Голы: Русин, 90+5 – Морозко, 4, 20

Незабитый пенальти: Кондраков, 90+4 (Рух)

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Роковой дубль Морозко

Уже на 4-й минуте "Колос" открыл счет в игре, пишет 24 канал. Евгений Селезнев получил прострел с левого фланга, но решил не пробивать, а отпасовал на Морозко.

Последний спокойно занес мяч в ворота. Но нужно отметить, что арбитр должен был отменить взятие ворот. Во время атаки Селезнев находился в положении вне игры.

Уже на 20-й минуте "Колос" побеждал в два гола, ведь Морозко оформил дубль. Игрок "Колоса" выпрыгнул выше, чем два защитники "Руха" и нанес точный удар головой в противоход голкиперу.

"Колоски", хотя и провели матч посреди недели в Лиге Европы, нашли в себе силы вести игру против львовян. Под занавес первого тайма гости могли отличиться в третий раз.

Селезнев получил роскошную передачу в штрафной и пытался пробить мимо Бандура. Это у Евгения получилось, однако форварду не удалось попасть в ворота.

Сделав дело еще в первом тайме, "Колос" во втором тайме отвел игру от своих ворот.

В компенсированное время "Рух" получил шанс попробовать вернуться в игру. Арбитр назначил пенальти за игру рукой игрока "Колоса" в штрафной. Волынец парировал пенальти, но Русин был первым на добивании и прошил голкипера.

В итоге, матч завершился победой "Колоса" 2:1.

Рух – Колос: видеообзор

Турнирная таблица УПЛ