Луганская "Заря" и донецкий "Шахтер" не смогли определить сильнейшего 20 сентября. Поединок 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) завершился ничьей в Запорожье.

Заря – Шахтер 2:2

Голы: Кочергин, 20, Юрченко, 28 (п) – Марлос, 17, Кривцов, 49

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Уже на 2-й минуте "Шахтер" мог открывать счет в игре, пишет 24 канал. Додо на правом фланге получил передачу из глубины и якобы избежал офсайда. Защитник попытался перебросить Шевченко, который далеко выбежал из ворот, но не попал.

"Заря" сразу ответила неточным ударом Назарины издалека. В течение одной минуты луганчане потеряли еще две возможности отличиться.

Сначала Юрченко спокойно вошел в штрафную, сместился в центр и пробил, однако выше. Через мгновение вдруг издалека выстрелил Назарина – его выстрел парировал Трубин.

"Шахтер" очень остро ответил на 13-й минуте. Алан Патрик включил режим Хави и элегантно перебросил линию защиты хозяев. Тайсон вбежал в штрафную, но пытался укротить мяч, а не пробить в касание. Поэтому мяч от ноги бразильца попал в руки Шевченко.

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Голевая перестрелка

На 17-й минуте "Шахтеру" удалось расшатать оборону "Зари" и размочить нули на табло. Дебютант дончан Корниенко присоединился к атаке на левом фланге и прострелил в штрафную. Там мяч после рикошета оказался у Марлоса, который переправил его в ворота.

Видео гола Марлоса

"Горняки" праздновали только три минуты. Кабаев выгрыз мяч у Додо и отдал во фланг на Кочергина. Игрок "Зари" вошел в штрафную и пробил из-под защитника точно в угол ворот Трубина – 1:1.

Видео гола Кочергина

Игра на встречных курсах не могла не радовать глаз болельщиков: на 26 минуте близким, чтобы отличиться был Соломон. Манор в стиле Коноплянки сместился перед штрафной "Зари" и нанес обводящий удар. К счастью для луганчан, мяч пролетел мимо ворот.

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В следующей атаке "Заря" заработала пенальти: Степаненко в штрафной вроде бы сбил Кабаева. Арбитр Виталий Романов решился указать на пенальти, который хладнокровно реализовал Юрченко.

Видео гола Юрченко

Безумный обмен острыми моментами

Кроме содержательного и интересного футбола на поле вспыхнули и эмоции. Игроки "Шахтера" заметно "закипели" и рвались вперед, чтобы сравнять счет. На 36-й минуте воротам Трубина угрожал Кабаев. Игрок "Зари" в штрафной получил передачу от Фаворова, качнул защитника и пробил низом. Голкипер "Шахтера" отбил мяч.

Еще через мгновение луганчане остроумно разыграли угловой: Юрченко низом прострелил на Кочергина, который набегал. И мяч после его удара пролетел выше владений Трубина.

"Шахтер" ответил моментом у Тайсона: Алан Патрик вывел земляка почти лицом к лицу с Шевченко, но под давлением защитников бразилец не попал в дальний угол.

На 42-й минуте уже Алан Патрик был в эпицентре событий. Сначала он из опасной позиции нанес плотный удар, однако Шевченко сногсшибательно отбил мяч. Через мгновение голкипер "Зари" уже ничем не смог помочь. Патрик вдруг выстрелил, но на этот раз хозяев спасла штанга.

От гола в раздевалку "Шахтер" спас Трубин, осуществив прекрасное спасение. Голкипер отразил удар Вернидуба со штрафного.

Первая половина игры завершилась преимуществом "Зари" по ударам 10:9 и 2:1 в счете – невероятные 45 минут!

Сразу после перерыва "Шахтеру" удалось сравнять счет. Центральный защитник Сергей Кривцов пришел на угловой "горняков" и замкнул навес точным ударом головой – 2:2.

Видео гола Кривцова

Пропущенный гол никак не повлиял на настроение "Зари", которая продолжала навязывать свой футбол и создавать острые моменты. А "Шахтер" пытался несколько успокоить игру и взять ее под контроль.

На 66-й минуте только чудо спасло "Шахтер" от третьего пропущенного гола. Корниенко и Алан Патрик не разобрались на левом фланге, в результате чего "Заря" оказалась в большинстве в штрафной "горняков". На ударную позицию вышел Громов, но Артем запустил мяч значительно выше ворот.

В середине тайма скорости несколько упали: "Заря" уже физически подсела, а "Шахтер" начал больше контролировать мяч. В результате уменьшилось и острых моментов.

В последние минуты игры "Заря" решила удивить "Шахтер", лишив соперника мяча. Едва ли не впервые за долгое время футболисты "Шахтера" вынуждены были работать в отборе.

В компенсированное время шанс вырвать победу для "Шахтера" имел Коноплянка: Евгений пробил из пределов штрафной, но в руки Шевченко. В итоге ни "Шахтер", ни "Заря" не смогли вырвать победу.

"Шахтер" в третий раз подряд не смог победить луганскую команду.

Заря – Шахтер видеообзор матча

Турнирная таблица УПЛ