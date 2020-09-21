Во втором туре молодежных команд Украины "Шахтер" сыграл против "Зари". 17-летний талант "Шахтера" Олег Очеретько вырвал победу для "горняков", став настоящим героем для команды.

Во 2-м туре молодежных команд "Шахтер" встречался против "Зари". Почти до конца встречи счет держался 2:2, если бы не невероятный гол полузащитника "горняков", сообщает 24 канал.

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Безумный гол

Юный хавбек получил мяч и метров с 35-ти решил нанести удар и не прогадал, попав в дальнюю девятку ворот "Зари", поставив победную точку в матче – 3:2.

Благодаря этой победе "горняки" набрали 6 очков и поднялись на 3 место, а "Заря" с 4 пунктами осталась пятой.

Очеретько принял участие в двух предыдущих матчах в новом сезоне. В обоих матчах полузащитник провел на поле все 90 минут. А во встрече второго тура хавбек отличился результативным ударом. Также в его активе уже есть желтая карточка.

Гол Очеретько в матче "Шахтер" – "Заря"