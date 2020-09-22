23 вересня у перенесеному матчі 2-го туру УПЛ "Рух" вдома зіграє проти чемпіона сезону-2019/20 донецького "Шахтаря". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Рух – Шахтар: прогноз

Новачок УПЛ "Рух" невдало розпочав історичний для себе сезон в елітному дивізіоні. Львів'яни двічі поспіль поступились суперникам. Спершу "Ворскла" на класі розгромила клуб з міста Лева 5:2, а вже через тур "Колос" на виїзді виявився сильнішим за "Рух" 1:2, пише 24 канал.

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Матч "Рух" – "Шахтар" повинен був відбутись ще у другому турі УПЛ, але був перенесений через спалах коронавірусу у львівському клубі. "Рух" повідомив, що за результатами проведеного ПЛР-тестування у п'яти гравців та медпрацівника клубу були виявлені позитивні тести.

"Шахтар" впевнено здолав "Колос" у стартовому матчі чемпіонату. А от "Зоря, яка стала суперником "гірників" у третьому турі, виявилась справжнім "міцним горішком" для команди Каштру. Після першого тайму "Шахтарю" й взагалі потрібно було відігруватись із рахунку 2:1 на користь "Зорі". Але "гірники" у дебюті другої 45-хвилинки скоротили відставання, гол Кривцова зрівняв рахунок, згодом виявилось, що цей результативний удар став останнім у зустрічі – 2:2.

Перенесений матч 2-го туру УПЛ "Рух" – "Шахтар" відбудеться 23 вересня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:00

Рух – Шахтар: що прогнозуються букмекери

Експерти Parimatch головним фаворитом протистояння вважають "гірників". На перемогу команди Каштру стоїть коефіцієнт 1,17. А успіх "Руху" оцінений просто величезним коефіцієнтом – 15,5. Нічия у матчі теж є не надто можливою – 7,50.

Букмекери не вірять у гол господарів у матчі – 1,63, а от результативний удар у виконанні гравців "Шахтаря" вболівальники точно побачать – 1,03.

Перший у матчі відзначаться "гірники" – 1,15. А гол новачка УПЛ оцінений у 5,00. Такі ж коефіцієнти стоять на показник останнього голу у зустрічі.

Спеціалісти вважають, що "Шахтар" переможе у зустрічі з різницею більше, ніж в один гол – 1,20. Звитяга "гірників" і тотал матчу більше 2,5 – 1,60.

На те, що команда Каштру переможе та залишить свої ворота "сухими" стоїть коефіцієнт 1,74.