Как Беринчик побил Чаниева
Поединок Беринчика против Чаниева длился все 12 раундов. Украинец победил единогласным решением судей – 116:112, 118:110, 118:111.
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С начала боя Денис и Иса устроили чуть ли не уличную драку, в результате чего довольно быстро на их лицах появилась кровь.
У Беринчика сильно кровоточил нос, но его угол спас от остановки боя.
С середины поединка Денис полностью контролировал ход поединка и беспокоил россиянина мощными ударами в челюсть. Однако Чаниев выстоял.
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Для Беринчика бой против Исы Чаниева был 16-м на профессиональном ринге.
Денис Беринчик – Иса Чаниев видеообзор боя