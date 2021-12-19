Как Беринчик побил Чаниева

Поединок Беринчика против Чаниева длился все 12 раундов. Украинец победил единогласным решением судей – 116:112, 118:110, 118:111.

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С начала боя Денис и Иса устроили чуть ли не уличную драку, в результате чего довольно быстро на их лицах появилась кровь.

У Беринчика сильно кровоточил нос, но его угол спас от остановки боя.

С середины поединка Денис полностью контролировал ход поединка и беспокоил россиянина мощными ударами в челюсть. Однако Чаниев выстоял.

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Для Беринчика бой против Исы Чаниева был 16-м на профессиональном ринге.

Денис Беринчик – Иса Чаниев видеообзор боя