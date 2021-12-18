Яркий выход Беринчика

Денис выехал на авто в ярком желтом костюме и шляпе. При этом Беринчик разбрасывал по залу, вероятно, подарки.

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Денис Беринчик вышел на ринг под песню Thunderstruck легендарной группы AC/DC.

Видео появления Беринчика на ринге

Беринчик побил Чаниева

Для Беринчика бой против Исы Чаниева – 16-й на профессиональном ринге. 33-летний украинец успешно провел 6-ю защиту пояса WBO International.

Поединок против Чаниева длился все 12 раундов. Боксеры устроили жесткое сражение, пропуская много тяжелых ударов.

В итоге непобедимый Денис выиграл единогласным решением судей.

К сведению. В рамках вечера бокса в Броварах прошло еще несколько поединков. Результаты боев – по ссылке.