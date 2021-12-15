Накануне поединка украинец ответил на острые вопросы, которые касались оккупированной части Луганской области, где его родной город.
К слову Беринчик заговорил о спорте вне политики перед боем с россиянином в Киеве
"Краснодон – это Украина, обязательно. Многие люди там поддерживают нашу страну. Они всегда были, они заложники ситуации. К сожалению, большинство не решает, это огромная политика. Насчет войны... Я из Луганской области, из Краснодона. Она идет на моей территории, а не по всей стране в принципе", – сказал Беринчик.
Отметим, что в 2016 году Краснодон был переименован в Сорокино. Сейчас город находится на оккупированной Россией части Луганской области.
Ломаченко надо поучиться у Беринчика
- Василий Ломаченко победил ганского боксера Ричарда Комми и стал обладателем титула WBO Inter-Continental. Украинец мог одержать досрочную победу и нокаутировать ганца.
- После победы Ломаченко появился в ринге с флагом, однако не привычным для последних боев сине-желтым. Флаг, которым укутался украинец, напоминал флаг Испании.
- Оказалось, что Василий праздновал победу с флагом своего родного города – Белгород-Днестровского, что в Одесской области. Такой поступок вызвал неоднозначную реакцию болельщиков.