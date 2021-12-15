Накануне поединка украинец ответил на острые вопросы, которые касались оккупированной части Луганской области, где его родной город.

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"Краснодон – это Украина, обязательно. Многие люди там поддерживают нашу страну. Они всегда были, они заложники ситуации. К сожалению, большинство не решает, это огромная политика. Насчет войны... Я из Луганской области, из Краснодона. Она идет на моей территории, а не по всей стране в принципе", – сказал Беринчик.

Отметим, что в 2016 году Краснодон был переименован в Сорокино. Сейчас город находится на оккупированной Россией части Луганской области.

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