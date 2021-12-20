"Доброго вечора! Ми з України"

Поєдинок Берінчика та Чанієва отримав політичний присмак, адже перед боєм Денис зробив заяву про рідний Краснодон. Нині місто окуповане російськими найманцями. Денис заявив, що Краснодон – це Україна.

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Після перемоги Берінчик опублікував фото, як б'є Чанієва по обличчю. "Доброго вечора! Ми з України", – підписав Берінчик фото.

Згодом в сторіз інстаграму Берінчика з'явилося відео. "Ви знаєте, що вас бояться?", – запитують Берінчика. "Хто? Росіяни?", – перепитує Денис. "Так, росіяни", – відповідає співрозмовник.

Після цього з'являється відео моментів, як Берінчик б'є Чанієва.

Відео зі сторіз Дениса Берінчика в інстаграмі

Берінчик переміг Чанієва: головне

Берінчик у Броварах провів 16-й бій на професійному ринзі. Традиційно для себе українець влаштував ефектну появу в ринзі.

Денис виїхав на машині на бій проти Чанієва.

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