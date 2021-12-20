Украинский боксер поднялся с пятого десятка более чем на 20 строчек и теперь входит в двадцатку лучших, занимая 17 место.

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Лидируют в рейтинге Джервонта Дэвис, украинец Василий Ломаченко и чемпион мира Джордж Камбосос.

Рейтинг BoxRec в легком дивизионе / Скриншот iSport

Беринчик победил Чаниева: