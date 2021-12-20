Украинский боксер поднялся с пятого десятка более чем на 20 строчек и теперь входит в двадцатку лучших, занимая 17 место.
К слову Жена Беринчика плакала во время боя, когда украинцу разбили нос: щемящие фото
Лидируют в рейтинге Джервонта Дэвис, украинец Василий Ломаченко и чемпион мира Джордж Камбосос.
Рейтинг BoxRec в легком дивизионе / Скриншот iSport
Беринчик победил Чаниева:
- Денис Беринчик в очередной раз устроил шоу, выехав на машине на бой против Исы Чаниева. Россиянин стал 16-м соперником для Дениса на профессиональном ринге.
- 33-летний украинец успешно провел 6-ю защиту пояса WBO International, одержав победу решением судей.
- После боя Александр Красюк, промоутер Беринчика, заявил, что Денис идет за титулом.