Хочу разбить его, – Джошуа сделал грубое заявление перед реваншем с Усиком
Источник:Sky Sports
Накануне реванша Энтони Джошуа рассказал, какое настроение поможет ему вернуть утраченные чемпионские пояса. Британский боксер сменил тактику после поражения от Александра Усика.
Джошуа: Теперь я должен проявить агрессию
Энтони Джошуа рассказал, что после поражения от Александра Усика изменил свое мышление. Теперь британец не просто хочет перебоксировать украинского соперника, но разбить его.
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Он уверен, что агрессивный настрой позволит ему это сделать, чтобы преодолеть все препятствия и отличную форму украинца.
В первом бою я хотел перебоксировать Усика, а в следующую субботу я хочу разбить его. Это мое мышление сейчас,
– заявил Джошуа.
Во время подготовки к реваншу британский боксер сделал акцент на усовершенствовании работы джебом и атакующем боксе с минимальными пропускающими ударами.
Я был любителем в течение трех с половиной лет, и многое сделал за это время. Теперь я должен проявить агрессию и этого нельзя отрицать. Когда вы получаете больше опыта, пытаетесь развиваться, как разносторонний боец,
– добавил Энтони.
Усик готов к реваншу с Джошуа
- Реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа. Боксеры встретятся в Джидде в Саудовской Аравии.
- Во время поединка украинский боксер попытается собрать деньги для ребят из ВСУ.
- Также чемпион мира отличился благородным поступком. Усик купил права на трансляцию своего боя и заявил, что его землякам и так есть куда тратить собственные деньги.
- На коне реванша может стоять титул The Ring, ставший вакантным после окончания карьеры Тайсона Фьюри.
- Промоутер Александр Красюк рассказал о замечательной форме Александра перед реваншем. По сравнению с первым боем против Джошуа, наш боксер набрал 15 килограммов, которые сделали его лишь сильнее.