Усик выкупил право на трансляцию боя против Джошуа на территории Украины, чтобы показать его бесплатно. Это сражение состоится 20 августа. Это решение боксер объяснил желанием, чтобы украинцы могли посмотреть это чемпионский бой во время войны бесплатно. А деньги, которые они могли потратить на покупку трансляции боя – отдать на нужды украинским военным.

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Следовательно, бой Усик – Джошуа 2 в Украине будет доступен бесплатно. При этом его покажут как по телевидению, так и по интернету.

Показ будет открыт:

на платформе Megogo в разделе "Спорт" и на интерактивном канале "Megogo Гонг",

на региональных каналах "Общественного",

на телеканале "2+2",

на сайте Parimatch и в официальном приложении компании.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Усик – Джошуа. Также у нас на сайте будут доступны все лучшие моменты этого боя.

Следует отметить, что сначала организаторы планировали провести трансляцию боя Усик – Джошуа на странице украинского боксера в ютубе. Но потом от этой идеи решили отказаться.

Благотворительный сбор для ВСУ

В течение всей трансляции вечера будет открыт сбор средств на нужды ВСУ. Целью Александра Усика является собрать один миллион долларов, за который будет приобретено 100 автомобилей для защитников и защитниц Украины.

Сбор будет проводить благотворительный фонд украинского чемпиона Usyk Foundation, который в течение пяти месяцев войны помогает пострадавшим от российской агрессии украинцам. При условии, что сумма донатов превысит один миллион долларов, остальная сумма будет израсходована на продуктовые наборы, которые будут переданы внутренне перемещенным лицам и нуждающимся в помощи.