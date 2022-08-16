Усик: Это большая мотивация для моего народа

Непобедимый боксер прокомментировал свой поступок. Он подчеркнул, что для украинцев очень важно увидеть бой при его участии.

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Очень важно. Люди должны видеть, что мой украинский народ должен видеть этот поединок. У нас сейчас идет война, нам есть куда тратить деньги – на помощь ВСУ и нуждающимся в этом. Бесплатная трансляция для украинского народа – это очень важно. Деньги, которые люди могли использовать для покупки трансляции, они могут использовать для помощи кому-то,

– подчеркнул Усик.

Также Александр отметил, что реванш является чрезвычайной мотивацией, как для него, так и для его земляков.

"Думаю, что это большая мотивация для моего народа, для моих детей, жены, команды. Мы мотивированы", – отметил чемпион.

Усик – Джошуа: главное о реванше

Бой-реванш состоится 20 августа, поединок примет Саудовская Аравия. Украинец уже прибыл в Джидду, где и состоится встреча.

Начало прямой трансляции реванша Усик – Джошуа намечено на 22:00. Однако само бой может начаться не раньше 23:00. Где смотреть матч можно просмотреть по ссылке.

Недавно на сайте 24 канала вышло эксклюзивное интервью с Александром Красюком, промоутером Усика. Он рассказал о подготовке боксера к реваншу, кто повлиял на решение Александра принять ответный бой и как повлияла война на бокс.

Напомним, что для Усика это будет первая защита своих чемпионских титулов – WBA, WBO и IBF. Он отобрал его у британца в сентябре 2021 года.