Джошуа: Тепер я маю проявити агресію

Ентоні Джошуа розповів, що після поразки від Олександра Усика змінив своє мислення. Тепер британець не просто хоче перебоксувати українського суперника, а й розбити його.

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Він впевнений, що агресивний настрій дозволить йому це зробити, щоб подолати усі перешкоди та відмінну форму українця.

У першому бою я хотів перебоксувати Усика, а наступної суботи я хочу розбити його. Це моє мислення зараз,

– заявив Джошуа.

Під час підготовки до реваншу британський боксер зробив акцент на удосконаленні роботи джебом та атакувальному боксі з мінімальними пропускати ударів.

Я був любителем протягом трьох з половиною років, і багато зробив за цей час. Тепер я маю проявити агресію і цього не можна заперечувати. Коли ви отримуєте більше досвіду, намагаєтеся розвиватися, як різнобічний боєць,

– додав Ентоні.

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