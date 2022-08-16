Джошуа: Тепер я маю проявити агресію
Ентоні Джошуа розповів, що після поразки від Олександра Усика змінив своє мислення. Тепер британець не просто хоче перебоксувати українського суперника, а й розбити його.
Цікаво дізнатись Реванш Усик – Джошуа: організатори змінили трансляторів в Україні – де дивитися онлайн
Він впевнений, що агресивний настрій дозволить йому це зробити, щоб подолати усі перешкоди та відмінну форму українця.
У першому бою я хотів перебоксувати Усика, а наступної суботи я хочу розбити його. Це моє мислення зараз,
– заявив Джошуа.
Під час підготовки до реваншу британський боксер зробив акцент на удосконаленні роботи джебом та атакувальному боксі з мінімальними пропускати ударів.
Я був любителем протягом трьох з половиною років, і багато зробив за цей час. Тепер я маю проявити агресію і цього не можна заперечувати. Коли ви отримуєте більше досвіду, намагаєтеся розвиватися, як різнобічний боєць,
– додав Ентоні.
Усик готовий до реваншу з Джошуа
- Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня. Боксери зустрінуться у Джидді, що у Саудівській Аравії.
- Під час поєдинку український боксер спробує зібрати гроші для хлопців із ЗСУ.
- Також чемпіон світу відзначився благородним вчинком. Усик купив права на трансляцію свого бою та заявив, що його землякам і так є куди витрачати власні гроші.
- На кону реваншу може стояти титул The Ring, який став вакантним після закінчення кар'єри Тайсона Ф'юрі.
- Промоутер Олександр Красюк розповів про чудову форму Олександра перед реваншем. У порівнянні з першим боєм проти Джошуа наш боксер набрав 15 кілограмів, які зробили його лише сильнішими.