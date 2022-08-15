Красюк: Я никогда не видел его таким нацеленным на успех

Чемпион мира подходит ко второй встрече с британским соперником в отличной форме. Его видео и фото из тренировочного лагеря неоднократно приятно поражали поклонников Усика и пугали его будущего оппонента.

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Александр Красюк в очередной раз подтвердил, что украинский боксер в своей лучшей форме подходит к реваншу. Более того, промоутер добавил, что никогда еще не видел такого Александра Усика, сравнив его с киборгом.

Даже несмотря на войну в Украине, Усик сумел удачно подготовиться ко второму поединку против Энтони Джошуа.

Вы могли видеть Усика на его недавних видео. Он выглядит как киборг. Последние месяцы он прошел через ад, но это его не сломило, а сделало только сильнее. Я никогда не видел его таким нацеленным на успех. Александр принял решение в такое сложное время выйти на бой,

– сказал Красюк.

Промоутер рассказал о большой поддержке Усика среди украинских военных, которые посоветовали ему согласиться на реванш и вернуться на ринг даже во время военного положения в нашей стране.

"Он получил большую поддержку наших военных. Все в мире должны знать, что Украина – страна свободных, открытых, сильных и вдохновенных людей. Усик через бокс доносит это до мира", – добавил промоутер чемпиона мира.

Обратите внимание! Перед реваншем сайт 24 канала пообщался с Александром Красюком. Весь интересный разговор о бое Усик – Джошуа, возвращение на ринг Дениса Беринчика и Василия Ломаченко – по ссылке.

Усик готов во второй раз победить Джошуа