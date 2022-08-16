Джошуа: Теперь я должен проявить агрессию

Энтони Джошуа рассказал, что после поражения от Александра Усика изменил свое мышление. Теперь британец не просто хочет перебоксировать украинского соперника, но разбить его.

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Он уверен, что агрессивный настрой позволит ему это сделать, чтобы преодолеть все препятствия и отличную форму украинца.

В первом бою я хотел перебоксировать Усика, а в следующую субботу я хочу разбить его. Это мое мышление сейчас,

– заявил Джошуа.

Во время подготовки к реваншу британский боксер сделал акцент на усовершенствовании работы джебом и атакующем боксе с минимальными пропускающими ударами.

Я был любителем в течение трех с половиной лет, и многое сделал за это время. Теперь я должен проявить агрессию и этого нельзя отрицать. Когда вы получаете больше опыта, пытаетесь развиваться, как разносторонний боец,

– добавил Энтони.

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