Фьюри: Титул The Ring всегда был святым граалем бокса

"Цыганский король" своим уходом сделал так, чтобы титул The Ring получил статус вакантного. Этот титул британец получал дважды. Тайсон Фьюри отметил свою 14-летнюю боксерскую карьеру, хотя боксу британец уделил еще больший отрезок – с 14 до 34 лет.

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Теперь у Фьюри новый этап в его жизни, не совмещенный с боксерским рингом. Тайсон снимает документальный фильм Netflix и даже будет записывать альбом.

Титул The Ring всегда являлся святым граалем бокса. Я всегда носил это звание с гордостью. Честно говоря, я всегда говорил, что мне безразлично, что обо мне думают люди. Мне все равно, как меня запомнят. То, что тебя помнят, означает, что ты больше не активен, с тобой покончено, и все,

– рассказал Фьюри.

Хотя ранее глава Top Rank Боб Арум подчеркнул, что не следует воспринимать слова Тайсона всерьез. Он просто подогревает внимание и интерес. На самом деле, все ждут реванша Усик – Джошуа, а потом определится, будет ли поединок Фьюри против победителя этого противостояния.

По информации Майкла Бенсона, этот пояс будет добавлен тем, которые будут стоять на кону боя Усик – Джошуа.

Обратите внимание! Перед второй встречей Усика из Джошуа сайт 24 канала взял эксклюзивное интервью у Александра Красюка, промоутера украинского чемпиона мира.

Кратко о реванше Усик – Джошуа