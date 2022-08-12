Уже через неделю Александр Усик сойдется в ринге против Энтони Джошуа. Бой станет реваншем для британца, проигравшего украинцу в сентябре прошлого года, потеряв чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.
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Поединок вызвал большой ажиотаж в Украине. Поэтому боксер решил сделать подарок землякам и лично выкупил права на трансляцию. Узнайте подробнее, где смотреть сражение Усик – Джошуа бесплатно.
Также во время боя благотворительный фонд Usyk Foundation при поддержке Parimatch Ukraine и Megogo организуют благотворительную акцию. Ее цель – собрать 1 миллион долларов, которые пойдут на покупку 100 автомобилей для Вооруженных сил Украины.
Главное о бое-реванше против Джошуа:
- В сентябре прошлого года Александр одолел Энтони по единодушному решению судей. Это позволило Усику стать обладателем чемпионских поясов WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
- Джошуа воспользовался правом на реванш, поэтому теперь украинцу предстоит защитить свои награды. Ради этого сражения Александр выехал из Украины в марте и начал подготовку.
- Первое сражение прошло в Лондоне, на "поле соперника". Новый поединок решили провести в Саудовской Аравии в городе Джидде. Дата – 20 августа 2022 года.
- Букмекеры называют Усика фаворитом боя против Джошуа. Коэффициент на триумф украинца составляет 1,65, в то время как на AJ – 2,55. Ничья оценивается в 19.00.
- Победитель поединка может встретиться с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри, передумавшим завершать карьеру. "Цыганский король" намерен стать абсолютным чемпионом.