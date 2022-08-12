Уже через неделю Александр Усик сойдется в ринге против Энтони Джошуа. Бой станет реваншем для британца, проигравшего украинцу в сентябре прошлого года, потеряв чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

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Поединок вызвал большой ажиотаж в Украине. Поэтому боксер решил сделать подарок землякам и лично выкупил права на трансляцию. Узнайте подробнее, где смотреть сражение Усик – Джошуа бесплатно.

Также во время боя благотворительный фонд Usyk Foundation при поддержке Parimatch Ukraine и Megogo организуют благотворительную акцию. Ее цель – собрать 1 миллион долларов, которые пойдут на покупку 100 автомобилей для Вооруженных сил Украины.

Главное о бое-реванше против Джошуа: