Украинский боксер Иван Редкач рассказал о потенциальном реванше его земляка Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса. Одиозный украинец считает, что победа будет за абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Источник: ютуб BOXING STUDIO

Иван Редкач уверен, что Василий Ломаченко не достигнет успеха в реванше с Теофимо Лопесом, который из-под носа забрал мечту украинца.

Смотрите также: Не Ломаченко: Лопес назвал следующего соперника

Принципиальная позиция Редкача

Мне кажется, что Лопес "переедет" Ломаченко, он более уверенный боксер. Вася морально не готов к еще одному бою против американца. Он мог стать двукратным олимпийским чемпионом, он – легенда бокса. Но его мечту стать абсолютным чемпионом мира просто взяли и сломали,

– заявил Иван.

По мнению Редкача, сторонам сложно будет договориться о бое-реванше. Но, если поединок таки состоится, то Лопес ярче будет выглядеть на ринге: "Посмотрите все интервью Теофимо, как он себя уверенно ведет. Вася сделал очень глупый поступок, когда убрал из договора пункт о реванше".

Кто такой Иван Редкач? 34-летний боксер выступает в полусреднем весе. На профессиональном ринге провел 30 боев, в которых одержал 23 победы и потерпел 5 поражений. Последний раз выходил на канвас в январе 2020 года, где уступил Дэнни Гарсии за право сразиться с чемпионом мира по версии WBC. В 10 раунде Редкач укусил соперника за шею.

Редкач – Ломаченко: скандальные выходки