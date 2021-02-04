Лопес "переедет" Ломаченко: скандальный Редкач о возможном реванше боксеров
Украинский боксер Иван Редкач рассказал о потенциальном реванше его земляка Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса. Одиозный украинец считает, что победа будет за абсолютным чемпионом мира в легком весе.
Источник: ютуб BOXING STUDIO
Иван Редкач уверен, что Василий Ломаченко не достигнет успеха в реванше с Теофимо Лопесом, который из-под носа забрал мечту украинца.
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Принципиальная позиция Редкача
Мне кажется, что Лопес "переедет" Ломаченко, он более уверенный боксер. Вася морально не готов к еще одному бою против американца. Он мог стать двукратным олимпийским чемпионом, он – легенда бокса. Но его мечту стать абсолютным чемпионом мира просто взяли и сломали,
– заявил Иван.
По мнению Редкача, сторонам сложно будет договориться о бое-реванше. Но, если поединок таки состоится, то Лопес ярче будет выглядеть на ринге: "Посмотрите все интервью Теофимо, как он себя уверенно ведет. Вася сделал очень глупый поступок, когда убрал из договора пункт о реванше".
Кто такой Иван Редкач?34-летний боксер выступает в полусреднем весе. На профессиональном ринге провел 30 боев, в которых одержал 23 победы и потерпел 5 поражений. Последний раз выходил на канвас в январе 2020 года, где уступил Дэнни Гарсии за право сразиться с чемпионом мира по версии WBC. В 10 раунде Редкач укусил соперника за шею.
Редкач – Ломаченко: скандальные выходки
- Отношения между Редкачем и Ломаченко довольно напряженные. Иван всячески пытается подкалывать своего земляка. Перед поединком с Лопесом он высмеивал поведение Василия и заявлял, что боксер из Украины может испугаться соперника.
- В соцсетях Редкач и вообще делал опрос относительно исхода поединка между боксерами, в котором сравнил Василия с "братом во Христе".
- Он открыто поддерживал Лопеса в этом поединке и даже обогатился бешеной суммой денег после ставки на победу Теофимо.
- После поединка Редкач обвинил Ломаченко и назвал его травмы простой симуляцией и оправданием.
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