Довго не було нічого чути від Редкача

Іван Редкач розповів про свої стосунки із земляком та зізнався, хто буде його фаворитом у реванші Ломаченко – Лопес. Боксери не переносять один одного.

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Одіозний боєць зазначив. що був фанатом Василя та поважає його як боксера: "Ми ненавидимо один одного. Жартую. В ніяких. Я був його фанатом. Зі спортивної сторони я його вважаю, як боксера. Мабуть, і все. Гарного більше не додам, а погано говорить не хочу".

Редкач прокоментував і те, кого буде підтримувати у другому поєдинку Ломаченка та Лопеса. Його відповідь була очевидною – проти земляка. Такої ж думки Іван притримувався ще у лютому 2021 року, заявляючи, що Ломаченко не готовий до реваншу з американцем: "Теофімо більш впевнено себе поводить у житті. Така якість допоможе йому на ринзі "переїхати" Васю".

Якщо раптом відбудеться реванш Ломаченка та Лопеса, то я лише за Теофімо,

– заявив український боксер.

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