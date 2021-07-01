Довго не було нічого чути від Редкача
Іван Редкач розповів про свої стосунки із земляком та зізнався, хто буде його фаворитом у реванші Ломаченко – Лопес. Боксери не переносять один одного.
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Одіозний боєць зазначив. що був фанатом Василя та поважає його як боксера: "Ми ненавидимо один одного. Жартую. В ніяких. Я був його фанатом. Зі спортивної сторони я його вважаю, як боксера. Мабуть, і все. Гарного більше не додам, а погано говорить не хочу".
Редкач прокоментував і те, кого буде підтримувати у другому поєдинку Ломаченка та Лопеса. Його відповідь була очевидною – проти земляка. Такої ж думки Іван притримувався ще у лютому 2021 року, заявляючи, що Ломаченко не готовий до реваншу з американцем: "Теофімо більш впевнено себе поводить у житті. Така якість допоможе йому на ринзі "переїхати" Васю".
Якщо раптом відбудеться реванш Ломаченка та Лопеса, то я лише за Теофімо,
– заявив український боксер.
Редкач проти Ломаченка: скандальні витівки
- Стосунки між боксерами вже давно є доволі напруженими. Редкач завжди шукає потрібний момент, щоб підколоти земляка. Ще перед першим поєдинком проти Лопеса він висміював поведінку Василя та заявляв, що боксер з України може злякатись суперника. Тому Теофімо не варто кидати такі відео, щоб не злякати українця.
- У соцмережах Редкач робив опитування серед підписників, у якому порівняв Василя з "братом у Христі". Іван відкрито підтримував Лопеса та навіть збагатився шаленою сумою грошей після ставки на перемогу Теофімо у жовтні 2020 року.
- Після двобою епатажний боксер звинуватив Ломаченка та назвав його травми простою симуляцією та виправданням. Також він часто закидує критикою Олександра Усика.