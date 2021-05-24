Редкач хочет дать реванш Беринчику
Иван Редкач отреагировал на вызов Дениса Беринчика провести бой на голых кулаках. 35-летний боксер предложил земляку прилететь в США, где живет Редкач, и провести совместный поединок.
Вот это да Бей бомжей и тех, кому под 40 лет, – перепалка украинских боксеров Редкача и Беринчика
Денис, привет. У тебя есть менеджер или промоутер, пусть они пришлют моему менеджеру контракт, я дам тебе реванш. Я победил тебя в любителях, в 3-м раунде остановили бой. Я надеюсь, что ваша команда примет мою сделку. Я отвечаю за слова, а вы отвечаете?,
– написал Редкач.
Иван заявил, что не собирается ехать в Бровары, чтобы подраться с Денисом. Там Беринчик проводил последние поединки. И он даже готов спуститься в 61,2 килограмма, чтобы дать прикурить Денису еще раз.
"А ты, будь добр, отвечай за свои слова. Не будь пустозвоном, будь мужиком, достаточно бомжей бить в Броварах. Приезжай в США, устроим хороший бой. Если ты не готов приехать, тогда в проект "Последний герой", – отметил Иван .
Редкач уже очень давно троллит украинских боксеров. До этого Иван неоднократно задевал Александра Усика и Василия Ломаченко. Теперь руки дошли до Беринчика.
- Свой последний бой Беринчик провел против чилийца Хосе Санчеса. Украинец нокаутировал соперника за 3 раунда. После противостояния боксер из Украины бросил вызов Артему Лобову – известному бойцу MMA. Противостояние будет необычным - на голых кулаках. Бой должен был состояться в июне, но поединок был перенесен из-за травмы Дениса. Новая дата поединка – 24 июля.
- Редкач не принял поражение от Прогрейса и подал апелляцию. 35-летний боксер уверен, что удар американца был ниже пояса.