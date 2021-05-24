Редкач хочет дать реванш Беринчику

Иван Редкач отреагировал на вызов Дениса Беринчика провести бой на голых кулаках. 35-летний боксер предложил земляку прилететь в США, где живет Редкач, и провести совместный поединок.

Вот это да Бей бомжей и тех, кому под 40 лет, – перепалка украинских боксеров Редкача и Беринчика

Денис, привет. У тебя есть менеджер или промоутер, пусть они пришлют моему менеджеру контракт, я дам тебе реванш. Я победил тебя в любителях, в 3-м раунде остановили бой. Я надеюсь, что ваша команда примет мою сделку. Я отвечаю за слова, а вы отвечаете?,

– написал Редкач.

Иван заявил, что не собирается ехать в Бровары, чтобы подраться с Денисом. Там Беринчик проводил последние поединки. И он даже готов спуститься в 61,2 килограмма, чтобы дать прикурить Денису еще раз.

"А ты, будь добр, отвечай за свои слова. Не будь пустозвоном, будь мужиком, достаточно бомжей бить в Броварах. Приезжай в США, устроим хороший бой. Если ты не готов приехать, тогда в проект "Последний герой", – отметил Иван .

Редкач уже очень давно троллит украинских боксеров. До этого Иван неоднократно задевал Александра Усика и Василия Ломаченко. Теперь руки дошли до Беринчика.