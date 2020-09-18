Украинский боксер Иван Редкач продолжает издеваться над Василием Ломаченко, который проведет бой против Теофимо Лопеса. На этот раз украинец решил сделать опрос относительно победителя боя и сравнил Ломаченко с "братом во Христе".

Редкач подбрасывает дрова в огонь по поводу этого поединка. Скандальное сторис украинский боксер опубликовал в своем Instagram.

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Издевательства Редкача в сторону Ломаченко

Одиозный украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) решил провести опрос среди своих подписчиков, в котором дал три варианта на рассмотрение. Все любители бокса смогли выбрать свой вариант в сторис относительно исхода поединка Лопес – Ломаченко.

Все бы ничего, если бы Лопес не назвав Ломаченко "братом во Христе", что привело к шквальному обсуждению в боксерском сообществе. Добавим, что именно таким высказыванием часто пользуется другой украинский боксер Александр Усик.

Редкач в интервью YouTube-каналу ESNEWS поделился своим мнением относительно поединка Лопес – Ломаченко. Он считает, что Лопес будет победителем этого боя, он надеется, что американец отправит в нокаут Ломаченко.

Иван Редкач назвал земляка малым и старым боксером, у которого нет голода к победам. А вот Лопес хорошо мотивирован на этот бой.



Опрос от боксера / Фото Скрин из инстаграма Ивана Редкача

Кто такой Иван Редкач? 33-летний украинский боксер, выступающий в полусреднем весе. Провел 30 поединков, одержал 23 победы и потерпел 5 поражений. В январе проиграл Дэнни Гарсии за право сразиться с чемпионом мира по версии WBC.

Редкач не слишком любезно относится к обоим боксерам. Через социальные сети он предложил Ломаченко перейти в его дивизион, чтобы провести поединок друг против друга.

Также Редкач обвинил наставника Усика в наличии российского паспорта. В качестве доказательства Редкач заявил, что Сергей Лапин принял участие в чемпионате России. Тренер Усика отвергает все обвинения.

То вообще поддержал Лопеса, который будет проводить следующий поединок против Ломаченко. Он призвал Василия бежать как можно дальше от мощных ударов американца. Ранее он прокомментировал тренировку Лопеса, который готовится к бою против Ломаченко. Он считал, что еще несколько таких видео и украинец бы отказался от поединка.

Ломаченко – Лопес: главное о бое