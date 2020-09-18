Лопес или "брат во Христе": Редкач сделал скандальный опрос о бое Ломаченко – фото
Украинский боксер Иван Редкач продолжает издеваться над Василием Ломаченко, который проведет бой против Теофимо Лопеса. На этот раз украинец решил сделать опрос относительно победителя боя и сравнил Ломаченко с "братом во Христе".
Редкач подбрасывает дрова в огонь по поводу этого поединка. Скандальное сторис украинский боксер опубликовал в своем Instagram.
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Издевательства Редкача в сторону Ломаченко
Одиозный украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) решил провести опрос среди своих подписчиков, в котором дал три варианта на рассмотрение. Все любители бокса смогли выбрать свой вариант в сторис относительно исхода поединка Лопес – Ломаченко.
Все бы ничего, если бы Лопес не назвав Ломаченко "братом во Христе", что привело к шквальному обсуждению в боксерском сообществе. Добавим, что именно таким высказыванием часто пользуется другой украинский боксер Александр Усик.
Редкач в интервью YouTube-каналу ESNEWS поделился своим мнением относительно поединка Лопес – Ломаченко. Он считает, что Лопес будет победителем этого боя, он надеется, что американец отправит в нокаут Ломаченко.
Иван Редкач назвал земляка малым и старым боксером, у которого нет голода к победам. А вот Лопес хорошо мотивирован на этот бой.
Опрос от боксера / Фото Скрин из инстаграма Ивана Редкача
- Редкач не слишком любезно относится к обоим боксерам. Через социальные сети он предложил Ломаченко перейти в его дивизион, чтобы провести поединок друг против друга.
- Также Редкач обвинил наставника Усика в наличии российского паспорта. В качестве доказательства Редкач заявил, что Сергей Лапин принял участие в чемпионате России. Тренер Усика отвергает все обвинения.
- То вообще поддержал Лопеса, который будет проводить следующий поединок против Ломаченко. Он призвал Василия бежать как можно дальше от мощных ударов американца. Ранее он прокомментировал тренировку Лопеса, который готовится к бою против Ломаченко. Он считал, что еще несколько таких видео и украинец бы отказался от поединка.
Ломаченко – Лопес: главное о бое
- Поединок за звание абсолютного чемпиона мира запланирован на 17 октября и должен состояться в MGM Grand в Лас-Вегасе (США).
- Боксеры подписали контракт несмотря на то, что 23-летний Теофимо Лопес требовал больший гонорар.
- В Украине бой между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.
- До сих пор только один украинец становился абсолютным чемпионом мира. В 2018 году соответствующее достижение покорилось Александру Усику.
- Интересным нюансом в их контракте является то, что в соглашении отсутствует пункт о бое-реванше.