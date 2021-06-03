Ребров категорически отказывается покидать Ференцварош

Сергей Ребров прокомментировал интерес к себе со стороны других клубов. Украинский наставник отказывается досрочно расторгать контракт с Ференцварошем.

Категорическая позиция Реброва

Сергей Ребров отреагировал на интерес со стороны других команд. Тренер не вел переговоры с представителями ни одного заинтересованного клуба.

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Наставник отказывается досрочно покидать венгерский Ференцварош. Действующий контракт тренера с клубом рассчитан еще на один год (до 30 июня 2022 года).

Какие-то предложения есть, но я всем отвечаю только одно – у меня действующий контракт с Ференцварошем. Как только он будет разорван, тогда мы непременно поговорим,

– ответил Ребров.

Ребровым интересуются сразу несколько клубов – АЕК, Тоттенхэм, Фенербахче и Аль-Айн. Последний предложил украинцу немалую зарплату – 4 миллиона евро в год. Греческий АЕК тоже предлагал специалисту сделку с хорошей зарплатой, которая составляла один миллион евро. По информации греков, долгие размышления наставника сорвали назначение.

Отношения Реброва в Ференцвароше