Ребров категорически отказывается покидать Ференцварош

Сергей Ребров прокомментировал интерес к себе со стороны других клубов. Украинский наставник отказывается досрочно расторгать контракт с Ференцварошем.
Категорическая позиция Реброва
Сергей Ребров отреагировал на интерес со стороны других команд. Тренер не вел переговоры с представителями ни одного заинтересованного клуба.
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Наставник отказывается досрочно покидать венгерский Ференцварош. Действующий контракт тренера с клубом рассчитан еще на один год (до 30 июня 2022 года).
Какие-то предложения есть, но я всем отвечаю только одно – у меня действующий контракт с Ференцварошем. Как только он будет разорван, тогда мы непременно поговорим,
– ответил Ребров.
Ребровым интересуются сразу несколько клубов – АЕК, Тоттенхэм, Фенербахче и Аль-Айн. Последний предложил украинцу немалую зарплату – 4 миллиона евро в год. Греческий АЕК тоже предлагал специалисту сделку с хорошей зарплатой, которая составляла один миллион евро. По информации греков, долгие размышления наставника сорвали назначение.
Отношения Реброва в Ференцвароше
- Ребров возглавляет Ференцварош с августа 2018 года. Специалист уже в третий раз подряд приводит клуб к золоту чемпионата. Под его руководством венгры сыграли уже 133 поединка. После успешного сезона украинского специалиста признали лучшим тренером Венгрии.
- После завершения сезона-2020/2021 стало известно, что отношения Реброва и Ференцвароша очень напряженные. Хотя венгры пока не ищут нового тренера для команды. У украинского специалиста конфликт с менеджером команды, но отнюдь не президентом клуба.
- Наставник планировал после работы в Венгрии попробовать вернуться в киевское Динамо. Но так быстро стать преемником Мирчи Луческу не удастся. Киевляне продлили соглашение с румынским специалистом.