Категорична позиція Реброва

Сергій Ребров відреагував на інтерес зі сторони інших іноземних команд. Тренер не вів перемовини з представниками жодного зацікавленого клубу.

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Наставник відмовляється достроково покидати угорський Ференцварош. Чинний контракт тренера з клубом розрахований ще на один рік (до 30 червня 2022 року).

Якісь пропозиції є, але я всім відповідаю тільки одне – у мене чинний контракт з Ференцварошем. Як тільки він буде розірваний, тоді ми неодмінно поговоримо,

– відповів Ребров.

Ребровим цікавляться відразу декілька клубів – АЕК, Тоттенхем, Фенербахче та Аль-Айн. Останній запропонував українцю чималу зарплату – 4 мільйони євро на рік. Грецький АЕК теж пропонував спеціалісту угоду з гарною зарплатою, яка складала один мільйон євро. За інформацією греків, довгі роздуми наставника зірвали призначення.

Стосунки Реброва у Ференцвароші