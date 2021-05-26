Щедрый контракт

Аль-Айн может переманить украинского наставника щедрыми условиями и зарплатой. По информации авторитетного турецкого журналиста, стороны уже ведут переговоры.

Читайте также Мы получили большое удовольствие на съемочной площадке: интервью о рекламной кампании FAVBET

Клуб из ОАЭ предложил Сергею Реброву 3-летний контракт с зарплатой 3,5 миллиона долларов в год. А это около 2,86 миллиона евро. Сейчас у наставника еще есть действующее соглашение с венгерским Ференцварошем, оно рассчитано еще на один год.

Ранее греческий АЕК тоже предлагал специалисту соглашение с хорошей зарплатой, которая составляла один миллион евро. Однако не сложилось. Греческий клуб придумал забавную отмазку сорванному назначению. Якобы на пути перехода стал сам Сергей Станиславович. Он долго не мог принять решение, что не понравилось грекам. Поэтому управляющие клубом отказались от кандидатуры 46-летнего украинца.

В Реброва конфликт с Ференцварошем