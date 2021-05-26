Безграничное доверие к Лунину
В сезоне-2020/2021 Андрей Лунин не провел в футболке Реала ни одной минуты в испанской Ла Лиге. В его активе лишь один поединок в Кубке Испании, но дебют Андрея в официальной встрече не удался. Однако "Королевский клуб" не хочет прощаться с украинским голкипером.
Интересно узнать Лунин, Трубин или Панькив вратарь имеет шанс попасть в заявку сборной Украины на Евро
В клубе рассчитывают на 22-летнего вратаря и ждут его прогресса. Реал готов в будущем дать Андрею стабильное место в воротах. "Сливочные" боятся прощаться с украинским голкипером, который имеет статус второго вратаря. Лунин может стать в рамку ворот мадридцев, если основной страж ворот Тибо Куртуа получит травму.
Кто интересуется украинским голкипером
- С прихода в клуб (2018 год) украинец лишь однажды выходил в воротах Реала в официальных встречах. Его дебют произошел в кубковом противостоянии против Алькояно, в котором "сливочные" позорно проиграли андердогу (2:1). Лунин неуверенно сыграл в воротах и больше не выходил на футбольное поле.
- После этого Андрей уже сам заговорил, что не прочь покинуть испанский гранд ради игровой практики. Он не хочет просиживать штаны на скамейке для запасных. Хетафе хотел арендовать украинского голкипера, но все заинтересованности были лишь на уровне слов.
- Контракт вратаря сборной Украины с "Королевским клубом" рассчитан до 30 июня 2024 года. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.
- За Луниным следят сразу несколько испанских клубов – Бетис, Гранада и Хетафе. Гранада ищет замену Руи Силви, который не будет продлевать контракт. О заинтересованности со стороны Гранады сообщалось и ранее. Но все осталось на уровне слухов.