Безграничное доверие к Лунину

В сезоне-2020/2021 Андрей Лунин не провел в футболке Реала ни одной минуты в испанской Ла Лиге. В его активе лишь один поединок в Кубке Испании, но дебют Андрея в официальной встрече не удался. Однако "Королевский клуб" не хочет прощаться с украинским голкипером.

Интересно узнать Лунин, Трубин или Панькив вратарь имеет шанс попасть в заявку сборной Украины на Евро

В клубе рассчитывают на 22-летнего вратаря и ждут его прогресса. Реал готов в будущем дать Андрею стабильное место в воротах. "Сливочные" боятся прощаться с украинским голкипером, который имеет статус второго вратаря. Лунин может стать в рамку ворот мадридцев, если основной страж ворот Тибо Куртуа получит травму.

Кто интересуется украинским голкипером