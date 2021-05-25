Обычно на чемпионат Европы или чемпионат мира каждая сборная составляет заявку из 23 игроков. Трое из них – голкиперы. И на Евро-2020 в УЕФА позволили командам отправить сразу 26 игроков. Однако не стоит ожидать, что дополнительные места в заявках сборных займут вратари.
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Сборная Украины перед Евро-2020 оказалась в довольно непривычной ситуации с голкиперами. Пока в расширенной заявке сборной перед Евро-2020 сразу четыре голкипера – Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Георгий Бущан и Андрей Лунин. С одной стороны – есть из кого выбирать. Но к каждой кандидатуре есть определенные претензии.
Андрей Пятов
Один из лидеров и ветеранов сборной. Еще в прошлом году, когда и должно было состояться Евро-2020, ни у кого не было сомнений, что именно Пятов будет основным голкипером в сборной.
Но в предыдущем сезоне Пятов потерял место основного в Шахтере, проиграв конкуренцию Анатолию Трубину. И уже заявил, что после Евро-2020 он покинет сборную Украины.
Георгий Бущан
Этот голкипер дебютировал за сборную Украины лишь 7 октября 2020 года. И этот дебют оказался просто ужасным – семь пропущенных голов от сборной Франции в товарищеском матче. При этом дебют выдался почти случайным – из-за положительных тестов на коронавирус у других голкиперов.
Затем был матч против Германии – и снова результативная ошибка. Хотя в этой игре он был одним из лучших, осуществив несколько великолепных сейвов. И уже в матче против Испании он не пропустил, а Украина победила.
Анатолий Трубин
Еще в прошлом сезоне он выступал за молодежную сборную. Но получив место главного вратаря в Шахтере, за ним последовал и вызов в национальную сборную. Дебют состоялся уже в 2021 году в матче против Казахстана. А матч закончился вничью 1:1.
Теперь перед Евро-2020 был матч против Казахстана. И именно Трубин ошибся, когда сбил соперника в штрафной, за что был назначен пенальти. От поражения сборную Украины спас Цыганков уже в компенсированное арбитром время.
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Андрей Лунин
Вратарь мадридского Реала – звучит гордо. Но на самом деле – лишь один кубковый матч в этом сезоне за "сливочных". И поражение в этом матче. За сборную Украины – тоже один матч против сборной Польши, в котором была ошибка, которая привела к голу и итоговому поражению.
Против Лунина – отсутствие игровой практики. Поэтому неизвестно, как он сможет сыграть на таком большом турнире.
Юрий Панькив
В прошлом сезоне роль запасного вратаря сборной Украины выполнял Юрий Панькив. Его вызвали как резервиста, и вряд ли можно ожидать, что он сыграет хоть один матч.