Безмежна довіра до Луніна

У сезоні-2020/2021 Андрій Лунін не провів у футболці Реала жодної хвилини у іспанській Ла Лізі. У його активі лише один поєдинок у Кубку Іспанії, але дебют Андрія в офіційній зустрічі не вдався. Однак "Королівський клуб" не хоче прощатись з українським голкіпером.

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У клубі розраховують на 22-річного воротаря та чекають його прогресу. Реал готовий у майбутньому дати Андрію стабільне місце у воротах. "Вершкові" бояться прощатись із українським голкіпером, який має статус другого воротаря. Лунін може стати у рамку воріт мадридців, якщо основний страж воріт Тібо Куртуа отримає травму.

Хто цікавиться українським голкіпером