7 мая в Катаре стартует чемпионат мира по дзюдо. Прикрываясь позорными рекомендациями МОК, Международная федерация дзюдо разрешила спортсменам из стран-агрессоров участвовать в соревнованиях под видом нейтральных атлетов.

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Белодид: Спортсмены России не могут участвовать в соревнованиях

Не секрет, что большинство спортсменов в России являются действующими военнослужащими. Неудивительно, что в заявку на ЧМ-2023 из дзюдо попали сразу 7 представителей ЦСКА. Такая наглость россиян возмутила двукратную чемпионку мира и бронзовую призерку Олимпийских игр 2020 Дарью Белодид. Ведь наличие военнослужащих РФ противоречит условиям допуска представителей страны-агрессора, которые принял МОК.

Гневный пост с осуждением действий IJF украинская дзюдоистка опубликовала в своем Instagram.

"Через неделю начинается чемпионат мира в Катаре, на который украинская сборная готовилась и планировала ехать. Но в последний день регистрации на соревнования на международном сайте в заявках появляются представители россии – страны-террориста.

Но самое интересное не это. Недавно Международный Олимпийский комитет предоставил рекомендации международным спортивным федерациям, и там было четко написано, какие спортсмены россии не могут участвовать в соревнованиях, а именно атлеты, находящиеся на контракте в вооруженных силах и МИД России или Белоруссии. Но ведь именно все те люди, которые будут выступать на чемпионате мира – военнослужащие. Вот так нонсенс, не правда ли?

Я считаю, что допускать на международные соревнования военнослужащих страны террориста, ежедневно убивающих украинцев, это недопустимо. Это совсем не о спортивных ценностях. Это низко", – написала Белодид.

Отметим, что из-за допуска россиян и белорусов сборная Украины рискует пропустить чемпионат мира. В апреле Министерства молодежи и спорта издало приказ, запрещающий украинским спортсменам соревноваться на турнирах с участием россиян и белорусов