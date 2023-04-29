В марте Международный олимпийский комитет утвердил скандальное решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии. Несмотря на войну в Украине организация решила разрешить федерациям пускать на соревнования игроков из этих стран.

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Выступать они могут только под нейтральным флагом и в случае соблюдения антивоенных требований. После этого федерации, ожидавшие повода для приглашения россиян, начали об этом заявлять.

Дзюдо – спорт для террористов

Очередным видом спорта, в который вернутся спортсмены из стран-террористок, станет дзюдо. Исполком Международной федерации этого вида спорта принял решение о разрешении россиянам и белорусам участвовать в международных турнирах.

Эти спортсмены могут выступать только под нейтральным флагом и не быть вовлеченными в пропаганду войны. Неназванная "авторитетная компания" будет заниматься проверкой дзюдоистов на соответствие этим требованиям.

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Россия на ЧМ-2023

Россияне заранее ожидали этого решения и подготовили заявку "индивидуальных нейтральных атлетов" на чемпионат мира-2023 по дзюдо. Турнир пройдет с 7 по 14 мая.

При этом участие в этих соревнованиях должна принять сборная Украины. Однако несколько дней назад тренер "сине-желтых" Виталий Дуброва объявил, что наша команда будет бойкотировать соревнования при допуске туда россиян или белорусов.

Если допустят хоть одного из россиян, мы не будем участвовать в чемпионате мира. Будем бороться через две недели на Гран-при в Австрии, это также лицензионный турнир. Это будет такая альтернатива, потому что в Австрии их точно не будет,

– заявил Дуброва.

Интересно, что Международная федерация дзюдо уже второй раз реабилитирует россиян во время войны. Впервые они допустили террористов летом прошлого года. Однако после этого Украина бойкотировала несколько соревнований, и россиян и белорусов снова отстранили в сентябре.

Стоит знать. Дзюдо является излюбленным видом спорта российского фюрера Владимира Путина. В 2012 году Международная федерация дзюдо присвоила международному террористу 8-й дан (всего существует десять).