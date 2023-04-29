Дзюдо прогнулось под россиян

Международный олимпийский комитет одобрил резонансное решение о допуске спортсменов из России и Беларуси. Несмотря на войну в Украине организация решила разрешить федерациям пускать на соревнования игроков из этих стран.

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После этого федерации, ожидавшие повода для приглашения россиян, начали об этом заявлять. Очередным видом спорта, в который вернутся спортсмены из стран-террористок, станет дзюдо.

Исполком Международной федерации этого вида спорта принял решение о разрешении россиянам и белорусам участвовать в международных турнирах. При этом они должны выступать под нейтральным флагом и не поддерживать войну на Украине.

Нейтральностью и не пахнет

Сразу после этого из российской федерации дзюдо поступила заявка на чемпионат мира, который пройдет с 7 по 14 мая в Катаре. В список вошли 11 спортсменов – восемь мужчин и три женщины.

На сайте Международной федерации дзюдо эта команда значится как "Индивидуальные нейтральные атлеты". Впрочем, как оказалось, в заявке россиян присутствуют семеро представителей ЦСКА. То есть эти спортсмены принадлежат к армии РФ:

Нияз Ильясов – старший лейтенант ВС РФ

– старший лейтенант ВС РФ Тамерлан Башаев – старший сержант ВС РФ

– старший сержант ВС РФ Михаил Игольников – прапорщик ВС РФ

– прапорщик ВС РФ Инал Тасоев – прапорщик ВС РФ

– прапорщик ВС РФ Александра Бабинцева – лейтенантка ВС РФ

– лейтенантка ВС РФ Мадина Таймазова – прапорщица ВС РФ

– прапорщица ВС РФ Сабина Гильязова – член ЦСКА

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Украина будет бойкотировать?

При этом в федерации отмечалось, что спортсмены из России будут проходить проверку на непричастность к войне в Украине. Это решение возмутило ведущего украинского дзюдоиста Богдана Ядова.

Чемпионат мира всегда был моей мечтой, и она очень близка. IJF допустил спортсменов из России и Беларуси. Не буду писать о справедливости, я давно понял, что ее нет, но почему в последний день? Я три месяца отдавал все силы и готовился к исполнению своей мечты. Как можно проявлять такое неуважение к нашим дзюдоистам? Может, вы испугались реакции мира? Тогда это еще более возмутительно,

– заявил Ядов.

Отметим, что ранее тренер сборной Украины Виталий Дуброва пообещал бойкотировать чемпионат мира в случае допущения туда спортсменов из России и Белоруссии. К слову, Международная федерация дзюдо уже вторично реабилитирует россиян и белорусов во время войны.

Впервые они допустили представителей стран-террористок летом прошлого года. Однако после этого Украина снялась с нескольких соревнований, после чего россиян и белорусов снова отстранили от них в сентябре.