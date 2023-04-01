Лагерь украинцев, после принятие решения об игнорировании соревнований, участие в которых примут российские и белорусские спортсмены, разделился на два мнения. Виталий Дуброва придерживается позиции, что бойкот поможет НОК добиться своего.

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Высказал категорически другое мнение

Тренер сборной Украины по дзюдо пытается объяснить, почему такие меры станут ключевым фактором в победе на спортивном фронте. Дуброва приводит примеры по собственному опыту и тем самым отмечает, что для того, чтобы добиться результата, нужно время.

В прошлом году в дзюдо, когда российская команда была допущена к участию в турнирах, мы их бойкотировали: Грендслемы в Монголии, Будапеште и Загребе, где также разыгрывались рейтинговые баллы, выплачивались призовые средства. Но мы бойкотировали, четко выразили свою позицию, пропустили три соревнования, и в Будапеште, когда даже не было российской сборной, Международная федерация просила нас принять участие, чтобы не было этого конфликта. Однако четко выдержали позицию, россиян отстранили и в течение года их не было. Поэтому тем, кто говорит о неэффективности бойкота – это неправильно,

– считает Дуброва.

Также Виталий отметил, что, возможно, не стоит игнорировать целые соревнования, а только стычки, заплывы, забеги, матчи с россиянами и таким образом выражать свою позицию. Дуброва добавил, что такие вещи нужно делать также корректно и достойно, потому что в разных федерациях существуют разные правила (где-то штрафы дают или не дают).

Те, кто говорят, что бойкот – смерть украинского спорта, это неправильно. Мы не можем легитимизировать россиян и белорусов своим участием с ними. Думаю, если хотим чего-то добиться, то, возможно, это и шантаж, и мы теряем рейтинговые баллы, деньги, но если ехать и выступать с ними, то признавать, что это такая же страна, что они равны с другими и нормальные люди, а не орки и убийцы,

– сказал Дуброва.

Напомним, что ряд украинских спортсменов осудили постановление правительства о бойкоте соревнований, участие в которых будут принимать россияне и белорусы, среди них: бывший теннисист Александр Долгополов, футболист Роман Зозуля, прыгунья в длину Марина Бех-Романчук и другие.