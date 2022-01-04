Разочаровало выступление не только Джошуа, но и Усика,–тренер Фьюри раскритиковал обоих боксеров
Источник:ютуб-канал SecondsOut
Тренер британского боксера Тайсона Фьюри Шугар Хилл Стюард рассказал о своих впечатлениях от поединка Усик – Джошуа. Специалист подчеркнул, что его не впечатлил бой.
Шугархилл: это было что-то вроде тактического балета
Наставник Фьюри подчеркнул, что оба боксера не слишком хорошо смотрелись на ринге. Он сравнил противостояние Усика и Джошуа с тактическим балетом.
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"Меня разочаровало выступление не только Джошуа, а обоих бойцов. Я просто не увидел того, на что мне нравится смотреть. Это лишь мое личное мнение. Я хотел увидеть бой двух тяжеловесов, а это было что-то вроде тактического балета. Мне просто это было неинтересно. Неважно, кто победил в этом бою, поскольку я не хотел его смотреть", – заявил тренер Фьюри.
Также специалист признался, что не вживую смотрел поединок.
Противостояние с Джошуа не имело для меня значения. Если бы это был хороший поединок, то я бы его посмотрел. Но для меня этот бой не был классным и захватывающим, поэтому я его не смотрел,
– добавил Стюард.
Усик – Джошуа: что известно о реванше
- В конце сентября Усик сенсационно победил британского боксера и отобрал у него чемпионские титулы.
- Сразу после поражения Джошуа активировал опцию о реванше.
- Команда Александра подчеркнула, что хочет, чтобы следующий поединок между украинцем и британцем состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский". Однако промоутер Эдди Хирн заявил, что реванш точно не состоится в Украине.
- Еще один британский боксер Тайсон Фьюри заявил о своем желании выйти на ринг против Усика. Александр также отметил, что хотел бы встретиться с "Цыганским королем".
- Но WBC обязала Фьюри сразиться с официальным претендентом Диллианом Уайтом.
- Но недавно промоутер одиозного боксера Фрэнк Уоррен заявил, что Тайсон не будет защищать титул в следующем поединке. Поскольку Диллан не завершил судебную тяжбу с WBC.
- Промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал о предыдущих деталях предстоящего реванша между Усиком и британским боксером. Он отметил, что поединок может состояться уже в апреле.