Шугархилл: это было что-то вроде тактического балета

Наставник Фьюри подчеркнул, что оба боксера не слишком хорошо смотрелись на ринге. Он сравнил противостояние Усика и Джошуа с тактическим балетом.

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"Меня разочаровало выступление не только Джошуа, а обоих бойцов. Я просто не увидел того, на что мне нравится смотреть. Это лишь мое личное мнение. Я хотел увидеть бой двух тяжеловесов, а это было что-то вроде тактического балета. Мне просто это было неинтересно. Неважно, кто победил в этом бою, поскольку я не хотел его смотреть", – заявил тренер Фьюри.

Также специалист признался, что не вживую смотрел поединок.

Противостояние с Джошуа не имело для меня значения. Если бы это был хороший поединок, то я бы его посмотрел. Но для меня этот бой не был классным и захватывающим, поэтому я его не смотрел,

– добавил Стюард.

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