Шугархілл: Це було щось на зразок тактичного балету
Наставник Ф'юрі наголосив, що обидва боксери не надто добре виглядали на рингу. Він порівняв протистояння Усика та Джошуа з тактичним балетом.
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"Мене розчарувало виступ не тільки Джошуа, а обох бійців. Я просто не побачив того, на що мені подобається дивитися. Це лише моя особиста думка. Я хотів побачити бій двох важковаговиків, а це було щось на зразок тактичного балету. Мені просто це було нецікаво. Неважливо, хто переміг в цьому бою, оскільки я не хотів його дивитися", – заявив тренер Ф'юрі.
Також фахівець зізнався, що не наживо поєдинок.
Протистояння з Джошуа не мало для мене значення. Якби це був хороший поєдинок, то я б його подивився. Але для мене цей бій не був класним і захопливим, тому я його не дивився,
– додав Стюард.
Усик – Джошуа: що відомо про реванш
- Наприкінці вересня Усик сенсаційно переміг британського боксера та відібрав у нього чемпіонські титули.
- Відразу після поразки Джошуа активував опцію про реванш.
- Команда Олександра наголосила, що хоче, аби наступний двобій між українцем та британцем відбувся в Києві на НСК "Олімпійський". Проте промоутер Едді Хірн заявив, що реванш точно не відбудеться в Україні.
- Ще один британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив про своє бажання вийти на ринг проти Усика. Олександр також зазначив, що хотів би зустрітися з "Циганським королем".
- Але WBC зобов'язала Ф'юрі битися з офіційним претендентом Ділліаном Уайтом.
- Та нещодавно промоутер одіозного боксера Френк Воррен заявив, що Тайсон не захищатиме титул у наступному поєдинку. Оскільки Діллан не завершив судову тяганину з WBC.
- Промоутер Джошуа Едді Хірн розповів про попередні деталі майбутнього реваншу між Усиком та британським боксером. Він зазначив, що поєдинок може відбутися вже у квітні.