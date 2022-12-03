В воскресенье, 4 декабря, на чемпионате мира в Катаре состоятся два матча 1/8 финала. В одном из них Англия будет противостоять сборной Сенегала.

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Сборная Англии является одним из фаворитов в борьбе за золотые награды ЧМ-2022. В ходе матчей на групповой стадии англичане не дали усомниться в своей мотивации.

Вместе с испанцами родоначальники футбола забили самое большое количество голов на Мундиале. В первом матче против Ирана атакующую мощь "трех львов" невозможно было остановить. Англичане обыграли представителя Азии со счетом 6:2 в сверхзрелищном матче.

Сборная США оказалась не по зубам Англии и команды поделили очки между собой (0:0). И, наконец, в заключительном поединке подопечные Гарета Саутгейта забили три "сухих" мяча валлийцам, отомстив за сборную Украины.

Сенегал не был столь убедителен на групповой стадии ЧМ-2022. В первой игре "львы Теранги" уступили сборной Нидерландов (0:2).

Далее африканцы победили Катар (3:1) – самую слабую сборную Мундиаля. В последней игре группового раунда Сенегал победил Эквадор со счетом 2:1.

Сможет ли представитель Африки сотворить сенсацию на ЧМ-2022, узнаем 4 декабря.

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Между тем, букмекеры оценили шансы команд на проход в четвертьфинал. По их мнению, фаворитом противостояния являются родоначальники футбола. Проход Англии оценивается в 1,28 , тогда как Сенегала – 3,95.

Свою задачу англичане должны решить в основное время. На победу "трех львов" выставлен коэффициент 1,56, тогда как на африканцев - 7,50. Ничья же оценивается в 3,95.

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Также названы вероятные авторы голов в поединке. Больше шансов букмекеры отдают Гарри Кейну – лучшему бомбардиру прошлого Мундиаля. Среди 10 главных претендентов присутствуют лишь два игрока из Сенегала:

Гарри Кейн (Англия) – 2,20

Маркус Рашфорд (Англия) – 3,00

Рахим Стерлинг (Англия) – 3,00

Фил Фоден (Англия) – 4,00

Джек Грилиш (Англия) – 4,75

Букайо Сака (Англия) – 4,75

Мейсон Маунт (Англия) – 4,75

Джуд Беллингем (Англия) – 5,50

Булайе Диа (Сенегал) – 6,00

Исмаила Сарр (Сенегал) – 6,00

История встреч. Англия и Сенегал еще не сыграли ни одного очного матча. Раньше соперники не пересекались даже в товарищеских поединках.