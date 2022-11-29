На чемпионате мира по футболу 2022 года выступает 32 команды. Их поделили на восемь групп – по четыре национальных сборных в каждой. В 1/8 финала выходят победители каждой из групп, а также команды, занявшие вторые места.

Достойно внимания Чемпионат мира по футболу 2022: турнирная таблица

На групповом этапе есть три тура, после которых и определяются команды, вышедшие в плей-офф. Но еще после матчей второго тура были известны три сборные, которые обеспечили себе выход в 1/8 финала. Это сборные Франции, Бразилии и Португалии. Каждая из этих сборных одержала по две победы в первых двух матчах и гарантировала себе проход в плей-офф.

Во вторник, 29 ноября, сыграли первые матчи третьего тура. Следовательно, определились еще две команды, которые вышли в 1/8 финала ЧМ-2022. Это команды из группы A. Победителем группы стали Нидерланды, а второе место заняла сборная Сенегала, обыгравшая в борьбе за эту позицию сборную Эквадора.

29 ноября определятся еще два участника плей-офф – из группы B. Там борьбу за путевку в следующий раунд будут вести Англия, Иран, США и Уэльс.