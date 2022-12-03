У неділю, 4 грудня, на чемпіонаті світу в Катарі відбудуться два матчі 1/8 фіналу. У одному з них Англія буде протистояти збірній Сенегалу.

Читайте також Чемпіонат світу з футболу 2022: турнірна таблиця

Збірна Англії є одним із фаворитів у боротьбі за золоті нагороди ЧС-2022. Під час матчів на груповій стадії англійці не дали засумніватися у своїй мотивації.

Разом із іспанцями родоначальники футболу забили найбільшу кількість голів на Мундіалі. У першому матчі проти Ірану атакуючу навалу "трьох левів" неможливо було зупинити. Англійці обіграли представника Азії з рахунком 6:2 у надвидовищному матчі.

Збірна США виявилася не по зубах Англії і команди поділили очки між собою (0:0). І, нарешті, у заключному поєдинку підопічні Гарета Саутгейта забили три "сухих" м'ячі валлійцям, помстившись за збірну України.

Сенегал не був таким переконливим на груповій стадії ЧС-2022. У першій грі "леви Теранги" поступилися збірній Нідерландів (0:2).

Далі африканці перемогли Катар (3:1) – найслабшу збірну Мундіалю. В останній грі групового раунду Сенегал переміг Еквадор з рахунком 2:1.

Чи зможе представник Африки створити сенсацію на ЧС-2022, дізнаємося 4 грудня.

Прогноз Favbet

Тим часом букмекери оцінили шанси команд на прохід у чвертьфінал. На їх думку, фаворитом протистояння є родоначальники футболу. Прохід Англії оцінюється в 1,28, тоді як Сенегалу – 3,95.

Своє завдання англійці мають вирішити в основний час. На перемогу "трьох левів" виставлений коефіцієнт 1,56, тоді як на африканців – 7,50. Нічия ж оцінюється у 3,95.

До теми Хто вийшов в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2022 в Катарі

Також названі ймовірні автори голів у поєдинку. Найбільше шансів букмекери віддають Гаррі Кейну – найкращому бомбардиру минулого Мундіалю. Серед 10-ти головних претендентів присутні лише два гравці з Сенегалу:

Гаррі Кейн (Англія) – 2,20

Маркус Рашфорд (Англія) – 3,00

Рахім Стерлінг (Англія) – 3,00

Філ Фоден (Англія) – 4,00

Джек Гріліш (Англія) – 4,75

Букайо Сака (Англія) – 4,75

Мейсон Маунт (Англія) – 4,75

Джуд Беллінгем (Англія) – 5,50

Булайе Діа (Сенегал) – 6,00

Ісмаїла Сарр (Сенегал) – 6,00

Історія зустрічей. Англія та Сенегал ще не зіграли жодного очного матчу. Раніше суперники не перетиналися навіть у товариських поєдинках.