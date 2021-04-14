ПСЖ выпал едва ли не самый тяжелый жребий в плей-офф Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала команда играла против Барселоны. Первый матч был на выезде. Хет-трик Килиана Мбаппе принес победу ПСЖ. Дома была зафиксирована ничья, и ПСЖ прошел дальше.
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Уже в четвертьфинале ПСЖ выпало сыграть против Баварии. Именно с этой командой они играли в финале в прошлом сезоне и уступили. Но на этот раз в первом матче ПСЖ на выезде праздновал победу. Мбаппе в этой игре оформил дубль. Несмотря на поражение в домашнем матче, именно ПСЖ прошел в полуфинал.
Уже в полуфинале ПСЖ будет ожидать победителя пары Манчестер Сити – Боруссия. В первом матче победили "горожане" со счетом 2:1. На этот раз ПСЖ первый матч сыграет дома.
Несмотря на то, что ПСЖ уже вышел в полуфинал, он не является главным фаворитом турнира. Им по-прежнему остается МанСити, которому еще предстоит пройти неуступчивую Боруссию. И как тут не вспомнить "проклятие" над МанСити, который три последних сезона вылетал на стадии четвертьфинала.
Стоит добавить, что впереди еще два четвертьфинальных матча Лиги чемпионов. Кроме уже упомянутой игры между Боруссией и Манчестер Сити, это также противостояние Ливерпуля и Реала. В первом матче "сливочные" победили дома со счетом 3:1.