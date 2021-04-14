ПСЖ выпал едва ли не самый тяжелый жребий в плей-офф Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала команда играла против Барселоны. Первый матч был на выезде. Хет-трик Килиана Мбаппе принес победу ПСЖ. Дома была зафиксирована ничья, и ПСЖ прошел дальше.

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Уже в четвертьфинале ПСЖ выпало сыграть против Баварии. Именно с этой командой они играли в финале в прошлом сезоне и уступили. Но на этот раз в первом матче ПСЖ на выезде праздновал победу. Мбаппе в этой игре оформил дубль. Несмотря на поражение в домашнем матче, именно ПСЖ прошел в полуфинал.

Уже в полуфинале ПСЖ будет ожидать победителя пары Манчестер Сити – Боруссия. В первом матче победили "горожане" со счетом 2:1. На этот раз ПСЖ первый матч сыграет дома.

Несмотря на то, что ПСЖ уже вышел в полуфинал, он не является главным фаворитом турнира. Им по-прежнему остается МанСити, которому еще предстоит пройти неуступчивую Боруссию. И как тут не вспомнить "проклятие" над МанСити, который три последних сезона вылетал на стадии четвертьфинала.

В букмекерской компании Favbet шансы ПСЖ на победу в Лиге чемпионов оценили коэффициентом 3,8. На победу МанСити ставки принимают с коэффициентом 2,6. Еще одним полуфиналистом стал Челси. Их шансы торжествовать в Лиге чемпионов оценены в 4,6.

Стоит добавить, что впереди еще два четвертьфинальных матча Лиги чемпионов. Кроме уже упомянутой игры между Боруссией и Манчестер Сити, это также противостояние Ливерпуля и Реала. В первом матче "сливочные" победили дома со счетом 3:1.