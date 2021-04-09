Килиан Мбаппе продолжает демонстрировать великолепную форму. За 37 матчей в этом сезоне за ПСЖ он забил 30 голов и отдал 9 голевых передач. Он отметился хет-триком против Барселоны в 1/8 финала Лиги чемпионов. А в первом четвертьфинальном поединке против Баварии на выезде Мбаппе оформил дубль и принес победу ПСЖ.

Напомним ПСЖ благодаря дублю Мбаппе победил Баварию на выезде в Лиге чемпионов: видео

Однако даже это не спасло его от падения трансферной стоимости. Его цена упала на 20 миллионов евро – до 160 миллионов евро. Несмотря на это, 22-летний француз остается самым дорогим игроком. А максимальная его стоимость в свое время составляла 200 миллионов евро, что является рекордом.

Падение цены на Мбаппе в Transfermarkt объясняют проседанием трансферного рынка из-за пандемии. Из-за этого потеряли в цене и лидеры клубов АПЛ недавно.

"Решающими являются не столько выступления, сколько финансовое положение топ-клубов и ситуация на самом рынке. Топ-клубы не могут нести столь же высокие затраты на приобретение звездных игроков, которые они были готовы отдать к весне 2020 года", – пояснили в Transfermarkt.

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Вторым в рейтинге игроков французской Лиги 1, кто потерял больше всего в цене, стал еще один игрок ПСЖ – Неймар. Его оценили в 110 миллионов евро, что на 18 миллионов евро меньше, чем было до этого. Поэтому он опустился на пятое место в рейтинге самых дорогих футболистов, пропустив вперед Гарри Кейна (120 миллионов евро), Эрлинга Холанда (110 миллионов евро) и Мохаммеда Салаха (110 миллионов евро).

Как и в случае с Мбаппе, падение цены на Неймара произошло вследствие выравнивания рынка, который был "раздут" в доковидное время.

Больше всего вырос в цене в чемпионате Франции полузащитник Орельен Тчуамени. 21-летний игрок Монако прибавил в цене сразу 9 миллионов евро, и теперь оценивается в 25 миллионов евро.