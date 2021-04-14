ПСЖ випав чи не найважчий жереб в плей-офф Ліги чемпіонів. На стадії 1/8 фіналу команда грала проти Барселони. Перший матч був на виїзді. Хет-трик Кіліана Мбаппе приніс перемогу ПСЖ. Вдома була зафіксована нічия, і ПСЖ пройшов далі.
Варте уваги Мбаппе втратив в ціні 20 мільйонів євро, але залишився найдорожчим футболістом
Вже у чвертьфіналі ПСЖ випало зіграти проти Баварії. Саме з цією командою вони грали у фіналі в минулому сезоні та поступилися. Та цього разу в першому матчі ПСЖ на виїзді святкував перемогу. Мбаппе у цій грі оформив дубль. Попри поразку в домашньому матчі, саме ПСЖ пройшов у півфінал.
Вже у півфіналі ПСЖ очікуватиме на переможця пари Манчестер Сіті – Боруссія. У першому матчі перемогли "містяни" з рахунком 2:1. Цього разу ПСЖ перший матч зіграє вдома.
Попри те, що ПСЖ вже вийшов у півфінал, він не є головним фаворитом турніру. Ним і надалі залишається МанСіті, якому ще слід пройти непоступливу Боруссію. І як тут не згадати "прокляття" над МанСіті, який три останні сезони вилітав на стадії чвертьфіналу.
Варто додати, що попереду ще два чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів. Окрім вже згаданої гри між Боруссією та Манчестер Сіті, це також протистояння Ліверпуля та Реалу. В першому матчі "вершкові" перемогли вдома з рахунком 3:1.