ПСЖ випав чи не найважчий жереб в плей-офф Ліги чемпіонів. На стадії 1/8 фіналу команда грала проти Барселони. Перший матч був на виїзді. Хет-трик Кіліана Мбаппе приніс перемогу ПСЖ. Вдома була зафіксована нічия, і ПСЖ пройшов далі.

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Вже у чвертьфіналі ПСЖ випало зіграти проти Баварії. Саме з цією командою вони грали у фіналі в минулому сезоні та поступилися. Та цього разу в першому матчі ПСЖ на виїзді святкував перемогу. Мбаппе у цій грі оформив дубль. Попри поразку в домашньому матчі, саме ПСЖ пройшов у півфінал.

Вже у півфіналі ПСЖ очікуватиме на переможця пари Манчестер Сіті – Боруссія. У першому матчі перемогли "містяни" з рахунком 2:1. Цього разу ПСЖ перший матч зіграє вдома.

Попри те, що ПСЖ вже вийшов у півфінал, він не є головним фаворитом турніру. Ним і надалі залишається МанСіті, якому ще слід пройти непоступливу Боруссію. І як тут не згадати "прокляття" над МанСіті, який три останні сезони вилітав на стадії чвертьфіналу.

У букмекерській компанії Favbet шанси ПСЖ на перемогу в Лізі чемпіонів оцінили коефіцієнтом 3,8. На перемогу МанСіті ставки приймають з коефіцієнтом 2,6. Ще одним півфіналістом став Челсі. Їх шанси тріумфувати в Лізі чемпіонів оцінені в 4,6.

Варто додати, що попереду ще два чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів. Окрім вже згаданої гри між Боруссією та Манчестер Сіті, це також протистояння Ліверпуля та Реалу. В першому матчі "вершкові" перемогли вдома з рахунком 3:1.