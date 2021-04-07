Во вторник, 6 апреля, МанСити на своем поле принимал Боруссию в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Победу "горожанам" удалось одержать аж в конце встречи.

Манчестер Сити – Боруссия 2:1

Голы: Де Брюйне, 19, Фоден, 90 – Ройс, 83

Команды подходили к этому матчу с разным настроем. МанСити идет к очередному чемпионству в Англии, обыграв на выходных одного из главных конкурентов – Лестер. Зато Боруссия в Германии проиграла дома Айнтрахту, и может остаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Но в очном противостоянии в Англии это было мало заметно. Команды начало встречи провели крайне осторожно, без особой остроты. И первый момент создали именно гости, когда Беллингем нашел возможность для удара из-под защитника. Но Эдерсон справился.

А вот опасный момент "горожан" закончился забитым голом. Джан ошибся в центре поля, и Силва перехватил мяч. Он сразу отдал пас на ход Де Брюйне. А уже тот на фланг на Фодена. Полузащитник в штрафной нашел возможность для прострела. Однако пас выдался не слишком удачным. Марез остановил мяч почти на границе поля, но заметил Де Брюйне, который вбегал в штрафную. Он нанес удар в касание, отправив мяч точно в ворота.

Видео гола Де Брюйне

Стоит добавить, что в этом моменте мяч мог попасть в Силву, но он вовремя подпрыгнул, и мяч пролетел под ним.

Ситуация для Боруссии могла значительно ухудшиться, когда на 30-й минуте в их ворота был назначен пенальти. Все из-за Джана, который пяткой пытался выбить мяч в собственной штрафной. Но задел Родри. И все же после просмотра повтора арбитр свои решения отменил – фола не было, а Родри слишком артистично "корчился" от боли.

На 37-й минуте счет на табло мог быть равным. Беллингем таки отправил мяч в ворота. Но арбитр решил, что игрок нарушил правила против Эдерсона. Хотя повтор показал, что Беллингем выбил мяч, не попав в голкипера.

Второй тайм снова начался с момента гостей. Голанд просто продавил защитников (Диаш просто упал на газон в борьбе). Но прицельно пробить нападающему не удалось – Эдерсон таки ногами задел мяч.

Но после того игра снова выровнялась. Команды не отсиживались у своих ворот. Но организовать момент и реализовать его не могли.

"Горожане" во втором тайме могли забивать гол-близнец к тому, что они забили в первом тайме. На этот раз после паса Де Брюйне пробивал Фоден. Но голкипер Хиц отбил мяч ногой почти на линии ворот.

Боруссии удалось сравнять счет на 83-й минуте. Беллингем отдал пас на Голанда, а тот вскинул спиной к воротам на Ройса. Он убежал от Уокера и пробил по воротам. Эдерсон кончиками пальцев задел мяч, но тот влетел в ворота. В последний раз Ройс забивал в Лиге чемпионов еще 3 октября 2018 года в ворота Монако. Но он забивал за Боруссию в ворота МанСити в Лиге чемпионов 3 октября 2012 года.

Видео гола Ройса

И все же "горожане" вырвали победу в конце встречи. На последних минуте основного времени Де Брюйне отдал пас в штрафную, где его подхватил Гюндоган. И сбросил под удар Фодену. А уже тот отправил мяч в ворота.

Видео гола Фодена

Матч так и закончился минимальной победой Манчестер Сити.