7 квітня

Баварія – ПСЖ 2:3

Гол: Шупо-Мотінг, 37, Мюллер, 60 – Мбаппе, 3, 68, Маркіньос, 28

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Баварія зіткнулася з дуже серйозною проблемою. Матч із парижанами точно пропустить Роберт Левандовскі. Польський футболіст отримав травму коліна в матчі за національну команду проти Андорри. Проте і без поляка мюнхенці сильні і в минулі вихідні на виїзді переграли другу силу нинішньої Бундесліги, Лейпциг – 1:0.

ПСЖ в Мюнхені не дорахувався Марко Верратті і Алессандро Флоренці. Обидва здали позитивні тести на коронавірус. Також не все гаразд у команди в національному чемпіонаті. На вихідних команда Маурісіо Почеттіно поступилася вдома Ліллю – 0:1.

ПСЖ шокував "німецьку машину" вже на 3-й хвилині зустрічі. Неймар пустив у прохід Мбаппе, форвард вдарив невдало – сильно, прямо в Ноєра, однак м'яч якимось чином просочився крізь руки падаючого воротаря. 0:1.

Відео першого голу Мбаппе

На 12-й хвилині парижани могли подвоїти рахунок, але буквально сантиметровий офсайд Неймара змусив арбітра скасувати друге взяття воріт.

Згодом Баварія перехопила ініціативу та почала розстрілювати ворота Кейлора Наваса. В одному з моментів Навас врятував ПСЖ ногами після удару Горецки головою з 4 метрів.

У середині першого тайму парижани забили просто неймовірний другий гол. Неймар перекинув усю оборону Баварії пасом на Маркіньоса – бразилець щічкою поклав м'яч повз Ноєра.

Відео голу Маркіньоса

На 37-й хвилині Баварії вдалося відіграти один м'яч. Мюллер, крізь сніг і вітер, пустив м'яч у голову Шупо-Мотінга, який зрізав цю подачу в нижній кут.

Відео голу Шупо-Мотінга

Після перерви Кейлор Навас демонстрував дива реакції – Баккер втратив Павар в атаці другим темпом після кутового. Француз здорово вдарив зльоту, але Навас знову врятував.

На 59-й хвилині мюнхенці досить очікувано зрівняли рахунок у зустрічі. Мюллер після подачі зі штрафного від Кімміха головою переправив м'яч у сітку воріт.

Відео голу Мюллера

Однак, рівновага у матчі протрималась не довго. За декілька хвилин Мбаппе розгойдав суперника, дав йому підняти ногу і пробив між ніг, в ближній кут. 2:3.

Відео другого голу Мбаппе

Наприкінці матчу атака Баварії помітно втомилася. Коман і Павар послідовно програвали єдиноборства своїм суперникам на флангах.

На 86-й хвилині Давід Алаба завдав удар і був близький до того, щоб відзначитися. М'яч просвистів у сантиметрах від лівої штанги.

Як підсумок, ПСЖ забив важливі 3 голи на виїзді та здобув перемогу. Матч-відповідь між командами відбудеться 13 квітня на "Парк де Пранс".

Баварія – ПСЖ відеоогляд