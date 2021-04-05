Баварія – ПСЖ: результат та відео голів матчу Ліги чемпіонів
7 квітня
Источник:24 канал
Баварія – ПСЖ 2:3
Гол: Шупо-Мотінг, 37, Мюллер, 60 – Мбаппе, 3, 68, Маркіньос, 28
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- Баварія зіткнулася з дуже серйозною проблемою. Матч із парижанами точно пропустить Роберт Левандовскі. Польський футболіст отримав травму коліна в матчі за національну команду проти Андорри. Проте і без поляка мюнхенці сильні і в минулі вихідні на виїзді переграли другу силу нинішньої Бундесліги, Лейпциг – 1:0.
- ПСЖ в Мюнхені не дорахувався Марко Верратті і Алессандро Флоренці. Обидва здали позитивні тести на коронавірус. Також не все гаразд у команди в національному чемпіонаті. На вихідних команда Маурісіо Почеттіно поступилася вдома Ліллю – 0:1.
ПСЖ шокував "німецьку машину" вже на 3-й хвилині зустрічі. Неймар пустив у прохід Мбаппе, форвард вдарив невдало – сильно, прямо в Ноєра, однак м'яч якимось чином просочився крізь руки падаючого воротаря. 0:1.
Відео першого голу Мбаппе
На 12-й хвилині парижани могли подвоїти рахунок, але буквально сантиметровий офсайд Неймара змусив арбітра скасувати друге взяття воріт.
Згодом Баварія перехопила ініціативу та почала розстрілювати ворота Кейлора Наваса. В одному з моментів Навас врятував ПСЖ ногами після удару Горецки головою з 4 метрів.
У середині першого тайму парижани забили просто неймовірний другий гол. Неймар перекинув усю оборону Баварії пасом на Маркіньоса – бразилець щічкою поклав м'яч повз Ноєра.
Відео голу Маркіньоса
На 37-й хвилині Баварії вдалося відіграти один м'яч. Мюллер, крізь сніг і вітер, пустив м'яч у голову Шупо-Мотінга, який зрізав цю подачу в нижній кут.
Відео голу Шупо-Мотінга
Після перерви Кейлор Навас демонстрував дива реакції – Баккер втратив Павар в атаці другим темпом після кутового. Француз здорово вдарив зльоту, але Навас знову врятував.
На 59-й хвилині мюнхенці досить очікувано зрівняли рахунок у зустрічі. Мюллер після подачі зі штрафного від Кімміха головою переправив м'яч у сітку воріт.
Відео голу Мюллера
Однак, рівновага у матчі протрималась не довго. За декілька хвилин Мбаппе розгойдав суперника, дав йому підняти ногу і пробив між ніг, в ближній кут. 2:3.
Відео другого голу Мбаппе
Наприкінці матчу атака Баварії помітно втомилася. Коман і Павар послідовно програвали єдиноборства своїм суперникам на флангах.
На 86-й хвилині Давід Алаба завдав удар і був близький до того, щоб відзначитися. М'яч просвистів у сантиметрах від лівої штанги.
Як підсумок, ПСЖ забив важливі 3 голи на виїзді та здобув перемогу. Матч-відповідь між командами відбудеться 13 квітня на "Парк де Пранс".
Баварія – ПСЖ відеоогляд
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