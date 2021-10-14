Промоутер Фьюри прогнозирует нокаут для Джошуа в реванше с Усиком

Энтони Джошуа проведет реванш с Александром Усиком. Промоутер другого британского боксера Тайсона Фьюри полагает, что приняв такое решение Энтони совершает большую ошибку.

"Ему нельзя сразу драться с Усиком"

Промоутер Тайсона Фьюри уверен, что у Энтони Джошуа нет никаких шансов в реванше. Британец не сможет спастись от нокаута Александра Усика.

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Фрэнк Уоррен отметил, что британский боксер выбрал неправильный путь построения следующих поединков. Сперва ему нужно было провести поединок с другим соперником, чтобы вновь ощутить вкус победы. Тогда ему следовало активировать опцию реванша с украинцем.

Это его выбор. Дали бы ему промежуточный бой, дали бы вернуться на победный путь. Ему нельзя сразу драться с Усиком. Его едва не нокаутировали в первом бою, а сейчас он точно получит нокаут. Как он может выиграть в реванше? Я не вижу пути для него,

– заявил промоутер.

Такое решение Джошуа отложило поединок Усика с Тайсоном Фьюри. Боксер из Великобритании нокаутировал Деонтея Уайлдера и успешно защитил чемпионский пояс WBC.

Джошуа едва не побывал в нокауте

Энтони полностью провалил бой с украинцем. Усик полностью доминировал на ринге и едва не отправил британца на канвас. Не хватило боксеру из Украины лишь нескольких секунд до досрочной победы. На последних секундах поединка Джошуа уже лежал на канатах, но от нокаута британца спас финальный гонг.

Однако он не спас Энтони от поражения. Все судьи единогласно отдали победу Александру.

Джошуа впервые заговорил о реванше еще до оглашения результатов. Британец уже понимал, что проиграл. Пока неизвестно, где состоится второе противостояние. Украинская команда во главе с Усиком хочет привести шоу в Киев.

Реванш Усик – Джошуа планируется провести в феврале – марте 2022 года.