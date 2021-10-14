Красюк: захватывающая битва в спартанском стиле между двумя воинами

Александр Усик следил за уже третьим поединком между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Промоутер Александр Красюк рассказал, как украинский боксер отреагировал на победу нокаутом от Фьюри.

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По словам представителя команды Усика, многие остались довольны зрелищностью поединка с Уайлдером, но уровень бокса был очень низким.

Я несколько раз общался с Усиком по поводу третьего боя Фьюри – Уайлдер. Большинство людей, которые разбираются в боксе, говорят об этом поединке одно и то же: отличный бой, но очень слабый боксерский поединок. Захватывающая битва в спартанском стиле между двумя воинами, но с точки зрения бокса это хорошо не выглядело,

– рассказал Красюк.

Усик же заявил, что Фьюри и Уайлдером были похожи на двоих парней, которые хотели убить друг друга на ринге в Лас-Вегасе.

Усик сказал, что это выглядело так, будто два больших парня вышли на ринг, чтобы убить друг друга

– процитировал промоутер слова Усика.

Напомним! Усик в первом поединке одолел Энтони Джошуа. Все судьи единогласно отдали победу украинцу.

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